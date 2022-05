Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 9 de mayo de 2022 00:00

La desesperación abordará a varios de los personajes de "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Züleyha". La ficción transita momentos en los que la locura abrazará a Sevda y a Demir, por diferentes situaciones pero atravesados por la misma persona: Ümit.

En el capítulo del viernes pasado, Ümit le confesó a Sevda que es su hija y le reprochó por qué la abandonó: "Aún era tan pequeña. El único recuerdo que tengo de tí es esta fotografía. La miraba todas las noches, te lloraba siempre antes de dormir. Cada noche te odiaba más. No tienes idea de lo que sufrió por tí, toda mi vida. La reina de la música turca, Sevda, cómo quisiera que en lugar de abandonarme te hubieras muerto porque te necesitaba tanto". Esto generó un gran impacto emocional en la mujer que se desmayará.

Por otro lado, Müjgan sospecha que hay algo raro entorno al viaje de Fikret. Es que el joven mandó una supuesta postal desde Berlín diciendo que había llegado pero a ella la ignoró y siente que la oscuridad de la venganza sigue adelante de una manera muy extraña. Por eso le preguntó a Lüfitye si él había llamado. "No ha llamado, tal vez sea porque se metió mucho en su trabajo. Espero que nos llame en unos días", le dijo la tía.

En el capítulo de este lunes, Sevda se recuperará del desmayo que sufrió tras saber que Ümit es su hija e irá nuevamente directo a su oficina para hablar con ella. "Te pido hija mia que me creas. No te abandoné, créeme. No me fui, te arrancaron de mi regazo", le dirá desesperada a la doctora quien expresará su rotundo rechazo: "no quiero escuchar tus mentiras".

Por otro lado, Ali Rahmet viajará a la ciudad de Berlin, en Alemania para saber si realmente Fikret volvió allí o le mintió a todos. Al arribar a la Oficina Central, mantendrá una reunión con el jefe quien le confirmará que él nunca ingresó a ese país. "Es lo que imaginé", lamentará Ali Rahmet. Luego el hombre le confesará: "después de la muerte de su madre, Fikret nunca se pudo recuperar. Su trabajo acaba de empezar, está claro".

Al otro día, Sermin irá al hospital para hablar con Ümit sobre la salud de Sevda. Teme que se esté volviendo loca y le contará las reacciones extrañas que viene viendo en ella. "Tal vez se golpeó la cabeza", aseverará la mujer a lo que la doctora le aclarará: "los medicamentos para la presión arterial probablemente le hizo un efecto secundario". Sin embargo ella no creerá eso y considerará que algo le pasa y que la doctora lo ignora.

Por su parte, Ümit se reunirá con Demir y le llevará las fotos que tomó Fikret y le dirá que alguien se las tomó a escondidas. "Estoy arruinada, si alguien ve estas fotos. No puedo mirar la cara de nadie", comenzará explicando para luego aclarar: "me llegaron por correo, alguien las envió pero ¿por qué me las envió? No se quien fue".

¿Qué hará Demir?, ¿le creerá?, ¿sospechará de Fikret.