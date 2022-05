¡Lo dijo! Ángel de Brito se refirió a los rumores sobre Sol Pérez

lunes, 9 de mayo de 2022 16:27

Si algo no falta en la prensa del corazón son los rumores. En las últimas horas surgió uno que ya generó mucho revuelo e incluso el interés de la platea masculina por saber si es verdad o no. "Sol Pérez se separó", daban cuenta algunos haciendo rodar la información.

Como si fuera paradójico, el dato se dio poco después de que se conociera que Sol y su novio Guido Mazzoni habían comenzado a planear el casamiento. E incluso una numeróloga había lanzado que ella podía quedar embarazada mucho antes de lo que todos piensan.

A pesar de toda esta ola de buenas noticias, el rumor de separación de la pareja comenzó a circular. Y ante esto, Ángel de Brito decidió salir a dar una respuesta a través de su historia de Instagram. "La Sol Pérez sigue con su novio. No se separaron. Él se fue por trabajo a España", lanzó De Brito tirando por tierra las versiones que estaban circulando de una separación final.

Con deseo de casamiento

La semana pasada, la rubia (que ahora está morocha) había explicado en Nosotros a la Mañana (El Trece) que estaban definiendo la fecha pero todo se encaminaría para que fuera en noviembre de 2023.

“Yo quería casarme en abril o mayo de 2023, y Guido quiere en noviembre”, explicó Sol y más adelante agregó: "noviembre es un mes que mucha gente quiere casarse porque está lindo el clima, pero siempre el mes de septiembre es clave para los casamientos”.

Pero lejos del tema casamiento hubo un dato que revolucionó a todos. Fue el que lanzó la numeróloga Pitty quien en el programa le vaticinó un posible embarazo: "Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé”.

“Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia”, finalizó.