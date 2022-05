Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 9 de mayo de 2022 00:00

Con la verdad ya revelada, el amor entre Miran y Reyyan fortalecido, y ya sin ninguna venganza en mente por parte de Azize, la novela turca Hercai atraviesa un camino de paz que pronto se alterará. La ficción turca de las siestas de Telefe cursa momentos que sorprenderán una vez más al fandom.

Desde este lunes, la historia tendrá giros que sorprenderá de la mano de aquellos personajes que el espectador nunca imaginó: Nasuh y Azize. El primero será cuando ambos tengan un fuerte enfrentamiento por cómo la dulce Aishe de la que él se enamoró murió para darle lugar a la fría y especuladora Azize, en una misma persona.

"Tu elegiste ser Azize... Ella no solo te mató a tí, sino a mi. No sabes cuántas veces quise matarme cuando me dijeron que habías muerto. Me puse un arma en la cabeza pero preferí vivir por mi hijo", confesará Nasuh quien luego le aclarará: "después de todas las promesas, ¿de verdad creíste que me enamoraría de otra mujer? mi madre te dijo una mentira y Dios la castigará. Pero vos preferiste creer en una mentira.. ya vete de una vez, entiende que no puedes arreglar nada".

Luego ella se despedirá con un gesto desconcertante. "Créeme que lo arreglaré, por eso te llamé acá, lo voy a solucionar", le dijo Azize previo a darle un beso en la mejilla para despedirse e irse caminando. Con cada paso adelante que dé, ella reflexionará: "hay cosas que no puedo reparar Nasuh, pero hay cosas que sí puedo y ésta es una".

Por otro lado, Mahfuz se reunirá con Hazar para informarle que se entregará a la policía después de que trascendiera que él le disparó a Aslan el día que éste se enfrentó con Miran. El joven Aslanbey la tenía cautiva y Miran con Hazat se enfrentaron a él para rescatarla. En ese contexto aquel le disparó a Aslan y poco después él chocó con un camión en su auto. Esto último fue lo que le produjo la muerte, sin embargo la policía lo está buscando.

"Hoy voy a entregarme, se que Aslan no murió por mi bala sino por las heridas del horrible accidente", dirá Mahfuz a Hazar quien luego le dejará un presente para que se lo de a Reyyan. "Supe que voy a ser abuelo, no puedo permitir que mi nieto y mi hija hereden una nueva venganza... antes quiero pedirle algo. Compré un obsequio, ¿podría dárselo a Reyyan para cuando el bebé haya nacido?", le pedirá el verdadero padre de Reyyan al hombre que la crió todos estos años.

Más tarde, ese regalo quedará en manos de Miran quien se lo dará a Reyyan para que lo conserve. Sin embargo ella lo rechazará rotundamente, ¿por qué? Se enteró que aquel hombre es su verdadero padre. "Mahfuz no vino por Aslan acá. Él vino a buscarme, ese hombre es mi padre", le dirá Reyyan a Miran.

Por otro lado, Füsun insistirá a Aaron que se separe de Yaren y lo obligará a no vivir más en la mansión Sadoglu sino que lo haga en su propia casa, la mansión Aslanbey. "Estamos de luto, guardaré silencio, hablaremos después pero no regresarás a esa mansión. Yo ahora me voy pero regresaré mañana. Quiero que quedes a cargo de esta mansión", le marcará la única heredera de los Aslanbey.

Por otro lado, Nasuh le reprochará a Cihan por qué fue a hablar con Füsun pero éste le aclarará que busca lo mejor para sus hijos. Después lo culpará por siempre hacer diferencia entre los hijos y nietos. "Tu discriminas a tus hijos, por qué nunca me has querido no lo se. Escucha bien, ya nada me importa, golpearé la puerta de quien sea si es por el bien de mi familia", apuntará Cihan, convencido que lo mejor será luchar por la herencia Aslanbey para Yaren.

Más allá de todo esto, Reyyan le pedirá a su padre Hazar que tenga paciencia con el vínculo con Miran porque de a poco todo irá acomodándose. "Se que es difícil para ti y Miran superarlo, pero lo hará. Ojalá hubieras visto a Miran con sus hermanas. Él sabe todo lo que haces por nosotros, él no olvidó nada de eso. Por mis venas corre la sangre de quien le pidió a mi madre que se deshiciera de mi... en cambio tu no vas a dejarlo, tu no te rindes. Él entenderá porque solo los padres son capaces de hacer sacrificio por sus hijos", finalizará.