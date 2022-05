Alejandro Fantino vuelve con "Animales Sueltos"

lunes, 9 de mayo de 2022 10:28

"Animales Sueltos", el programa de actualidad, política y entrevistas de Alejandro Fantino, regresará hoy a las 23.30 a la pantalla de América.

En su clásico formato, Fantino retomará sus debates sobre los temas del día acompañado por los periodistas Javier Calvo, Miguel Wiñazky, Carlos Burgueño, Diana Deglauy, Julieta Tarrés, el analista político Enrique Zuleta Puceiro y el abogado Mariano Cúneo Libarona.

En abril pasado, el conductor se despidió de "Intratables" tras su paso por el ciclo que lo tuvo como cuarto conductor tras la salida de Santiago Del Moro, Guillermo Andino y Fabián Doman.

En ese momento, sobre su partida, indicó: "Me voy gratamente sorprendido. Vine a aprender, a hacer una especie de máster. Soy conductor de televisión: conduje realities en México, conduje `Escuela para maridos´, `El Show del Fútbol´, `El Show de Boca´, relaté fútbol, me tocó entrevistar, hacer un programa político como `Animales Sueltos´ que ahora vuelve. Pero digo, a `Intratables´ vine a aprender y me voy con un 'mastercito' hecho".