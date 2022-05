"Me duele la Patria": Luis Landriscina emocionó en "La Peña de Morfi"

domingo, 8 de mayo de 2022 13:39

Con sus 86 años, una memoria prodigiosa y palabras que llegan al corazón, Luis Landriscina, considerado "el prócer del humor argentino" emocionó en "La Peña de Morfi".

Amigo entrañable del conductor, Jey Mammon, que lo conoció gracias a Antonio Tarragó Ros, recordó a su admirado Dr. René Favaloro y señaló que "es uno de los hombres que le hace falta a este país". Expresó que necesitamos trabajar en nuestra identidad como país y le consultaron sobre un punto en común con el reconocido especialista médico en cardiología.

"Me duele la Patria porque no se la nombra. Entonces, hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI pero no tienen Patria. No se les explica lo que costó hacer esta Patria y quiénes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres. No los nombramos y no sentimos las canciones patrias para homenajearlos", dijo con sinceridad.

Un lujo en #LaPeña ?? El gran Luis Landriscina junto a Antonio Tarragó Ros en un musical imperdible

Sobre qué se puede hacer, resaltó que "hay una cosa que conseguimos que es que se enseñe folclore en las escuelas públicas del país. Hacia el 2024, estaría en todas las provincias".

Marcó que en las escuelas rurales se hace Patria desde siempre y en un recitado que acompañó una interpretación con su gran amigo Tarragó Ros sentenció: "a un hombre con voluntad, nunca le falta trabajo".