Jey Mammon reveló el pedido que le hacía Bergoglio cuando él era su catequista

domingo, 8 de mayo de 2022 18:13

Jey Mammón se luce como conductor de La Peña de Morfi (Telefe). Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue cuando contó una de sus anécdotas con el Papa Francisco.

En uno de los momentos del programa, Jey recordó como fue su paso como catequista del por entonces Arzobispo de Buenos Aires, mucho antes de que él se haga famoso. El conductor de La Peña de Morfi detalló este relato cuando una imitación del Sumo Pontífice fue interpretada por Patricio Muzzio

“Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, dijo Mammon.

“Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía: ‘terminala con el chingui-chingui’”, contó el conductor. En tanto, el imitador le respondió bajo la cara de Francisco: “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”. “¡Lo traje a La Peña!”, remarcó.

El año pasado, Jey Mammon habló en una entrevista sobre su relación con la religión. “Cuando estaba en el mundo religioso y escribía las canciones de misa, me tenía que autorizar Bergoglio. Para mí es Jorge y para él yo soy Juan Martín. Estoy seguro de que se acuerda de mí. Yo era ahijado del cura de la parroquia, que ya está en el cielo de los curas”, contó en una entrevista.

Mammon sostuvo que “yo los viernes cenaba con el cura y con el Papa. Yo tenía relación real. Claramente Francisco no es Jorge. Es el Papa del mundo. Era un tipo que viajaba en subte. Los obispos tenían auto. No era pose”, afirmó el artista.

“Antes de la muerte de Juan Pablo II, cuando viajó, me dijo que no quería ser Papa. Pero cuando se fue a la segunda, no me dijo eso”, aseguró. Y afirmó que una etapa de su vida se planteó ser sacerdote, pero años después su vida tomó otros rumbos.