Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan: ¿Cuándo sería la boda?

domingo, 8 de mayo de 2022 20:12

Después de los idas y vueltas de la pareja, decidieron apostar fuertemente por el amor, dejaron en claro que no les importa las críticas y están más unidos que nunca.

Hace unos días trascendió que los jóvenes estarían con planes de casamiento, se trata de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes atravesaron una fuerte crisis este año.

Noticias Relacionadas Jey Mammon reveló el pedido que le hacía Bergoglio cuando él era su catequista

Ana Oertlinger, mamá de Gianluca, el heredero mayor de Osvaldo y expareja del jugador confirmó que la información en verdadera. "Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”, aseguró la mujer en un audio que le envió a Pía Shaw en LAM.

Otra de las exparejas del Osvaldo, Elena Barccini (madre de dos de sus hijas, Victoria y María Helena),escribió en un posteo con fuerte reproche hacia Daniel. En este le reclamaba el incumplimiento de la cuota alimentaria y destacó que el ahora cantante está preparándose para pasar por el Registro Civil.

“Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, escribió Bariccini, en su cuenta de Instagram,

Y continuó: “se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa”. Me he sentido con ganas de rendirme muchas veces, porque honestamente es muy agotador tanto psicológica como económicamente de soportar, así que tengo que agradecer a mis abogados que nunca se han rendido conmigo ni un segundo”, remarcó.

Por último, resaltó: “los hijos son lo primero y cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todopoderoso y que todo el mal que hagas te volverá, entonces tal vez el mundo será un lugar mejor”.