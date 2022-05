Internaron de urgencia a Cacho Fontana

viernes, 6 de mayo de 2022 13:18

Cacho Fontana fue internado de urgencia por un cuadro de neumonía en el Hospital Fernández, donde rápidamente descartaron que se tratara de un nuevo contagio de Covid-19. El histórico locutor, que días atrás cumplió 90 años, se encuentra estable, en una habitación común y acompañado por su familia.

Cabe recordar que en los últimos años el conductor de Odol Pregunta, entra tantos otros éxitos, pasó varias semanas hospitalizado por problemas de salud, con infecciones pulmonares, una insuficiencia cardíaca y dos contagios de coronavirus. Incluso, tuvo que salir a desmentir su propia muerte. "Si me quieren, me tienen para rato", declaró con humor en abril de 2021, en diálogo con Nelson Castro. "Yo me gané la vida pasando avisos, pasando comerciales y no diciendo barbaridades en un micrófono", enfatizó. Y continuó: "Yo no merezco una barbaridad de esa naturaleza, por mi trayectoria de tantos años".

En las vísperas de su cumpleaños 90, volvió a hablar con el conductor de Crónica de una tarde anunciada y prometió visitar los nuevos estudios de Radio Rivadavia en el barrio de Colegiales. "Hoy estoy en plenitud, emocionado con las formas de vivir, pero extraño mucho trabajar, moverme, estar activo. Nos han retiro muy rápidamente y de una forma particular. Comprendo las nuevas camadas y todos los que viene, pero los viejitos siempre algo tenemos", manifestó.

"La radio está viviendo un momento especial de transformación, donde la noticia tiene una vida muy particular. Rivadavia puso de moda la radio de esta forma", señaló. En referencia a su carrera, marcó su intuición marcó el ritmo y lo llevó a un lugar de estelaridad en radio y TV. "Las cosas que hice me han dado muchísima alegría y cuando la gente me ve en la calle, siempre me dicen algo que yo dije y que ellos recuerdan. Me emociono, porque significa que tuvo repercusión", relató, emocionado.