Fugitiva: Gülendam, la mujer vinculada a Vedat que aparecerá en la ficción

viernes, 6 de mayo de 2022 00:00

Es muy linda y seductora, y aparecerá sacudiendo a un personaje de "Sen Anlat Karadeniz", la ficción turca que en Argentina es conocida como "Fugitiva". La novela de las noches de Telefe, transita momentos dramáticos con Fatih Kaleli internado en terapia intensiva tras ser baleado por un guardia de Vedat.

El hecho se dio tras la celebración de la boda de Tahir con Nefes. Los mellizos Kaleli se enteraron que Nazar había sido brutalmente golpeada por Vedat pero cuando fueron a su rescate, el guardia le disparó. Tras conocerse esta situación, la madre de los hermanos Kaleli, Saniye increpó a Nefes, a quien culpó del hecho con palabras muy duras. Es por eso que ella decidió no continuar su relación con su marido y separarse.

A partir de ahora la historia dará giros que mantendrán al público en vilo. Y en toda esta escena, Fikret intervendrá en contra de Vedat para que deje de ser un problema para Nefes y Tahir.

En todo este contexto, una bella mujer aparecerá en escena con una voz cautivadora. Se trata de Gülendam, una hermosa cantante de casino que se verá en la ficción dentro de los recuerdos de Fikret. Será ella quien lo enamoró en el pasado y le enseñó a amar con el corazón. ¿Pero quién es en realidad? En el avance de la ficción se conocerá el fuerte vínculo que esta mujer tuvo con Vedat y quién es realmente.

La canción con la que se la conocerá en la historia es de la cantante Deniz Seki, y se llama "Incluso si mueres o sigues vivo".

¿Qué dice la letra de la canción?

no se como cambiaste

como si no estuvieras

Hablando de morir por amor

Ni siquiera tus cartas

Solía ??dudar de mí mismo

que estaba equivocado

Si no tienes poemas

Solía ??jugar con mi mente

No podía creer tus ojos

Qué pena

desafortunadamente esta es la verdad

Aunque me muera o me quede

No hay diferencia para ti

¿Quién es la actriz de Gülendam?

Gülendam es interpretada por la actriz Asya Taskin, quien nació en Kocaeli en 2000 y ahora tiene 22 años. Cuando tenía solo 9 años, ingresó a la vida de la actuación al interpretar un papel en la serie de televisión Akasya Duragi.

Su altura es de 1,64 cm, su peso es de 51, su color de ojos es verde y su color de cabello es castaño rojizo. Habla inglés con fluidez.