Darío Barassi habló de la insólita respuesta en sus comienzos con Lucía Gómez Centurión

viernes, 6 de mayo de 2022 00:00

Felizmente casados, hace horas se conoció que la pareja sanjuanina de renombre nacional, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión, agrandan la familia. Junto a Emilia, su primera hija de casi 3 años, ahora están en la dulce espera de otra niña que llegará a colmar de amor el matrimonio.

Tras conocerse la feliz noticia, los principales portales nacionales se hicieron eco de la alegría que actualmente vive el conductor de "100 Argentinos dicen", y en ese escenario reflotaron revelación que Barassi hizo sobre los comienzos de la relación con Lucía.

En una entrevista que hace tiempo atrás Darío brindó en Parati, contó lo que, su ahora esposa, le respondió cuando él le confesó que estaba enamorado de ella. "Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”, contó Barassi.

“Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón (...) Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mi me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”, agregó.

"La conozco como amiga, como mujer, como madre, como hermana, como hija, como profesional... Y en todos esos roles es humanamente perfecta. La mujer que todo lo puede", escribió Darío Barassi en un posteo de Instagram junto a su esposa.

"Dije muchos Si en mi vida, pero ese fue el más fácil, el más acertado, el más sincero, el más convencido. Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal... Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre. Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos... Seguro va a ser superador de lo q pienso, xq vas a estar vos ahí haciendo tu magia", dijo sobre su casamiento.

Lucía es psicóloga y directora de Aprentia - acompañamiento escolar, "una institución dedica al acompañamiento escolar de niños y adolescentes que tienen dificultades en la escuela por cuestiones pedagógicas y/o emocionales", como indican en sus redes. Según su Linkedin, Lucía Gómez Centurión estudió en la UBA y egresó en 2008.