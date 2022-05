Dani "La Chepi" reveló que apostó a ser una chica Only fans

viernes, 6 de mayo de 2022 00:00

Tras terminar una relación de varios meses, la influencer y querida conductora Dani "La Chepi", abrió su corazón y en una entrevista habló de su presente emocional.

En diálogo con “El Show Del Regreso”, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble, dijo cómo afronta en amor. "¿Pudiste conocer a alguien?", le consultaron. A lo que ella respondió: "Estoy seca cerrada no quiero saber nada, cómo cul* de muñeco".

"Los hombres me cuentan cómo se cagan de risa y cosas de sus parejas, no doy ese perfil, me quise hacer la sexy con Only fans y se cagaban de risa. Una sola vez me puse por red social. Fue hace muchos años con un chico que se llamaba, se llama ‘el pela’, y somos muy amigos. Vi el mensaje y dije 'Mira que lindo', Uso las redes sociales para trabajar, para el humor", reveló la mamá de Isa.

Y agregó: "Ni en pedo conocer a alguien por Instagram, no. Ya con Instagram estoy curada de espanto".

La separación de Dani La Chepi y el recolector de residuos, Javier Cordone, causó sorpresa y revuelo entre sus seguidores, ya que hasta hace poco tiempo atrás se mostraban felices y divertidos en redes sociales.

Dani y Javier se conocieron hace dos años, precisamente en tiempo de cuarentena, cuando el hombre pasaba trabajando por el departamento en el que ella vivía junto a su hija, y desde entonces comenzaron una relación.