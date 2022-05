Jésica Cirio habló de la posibilidad de volver a ser madre: "Me da una fiaca..."

jueves, 5 de mayo de 2022 00:00

En una entrevista a fondo con revista GENTE, la conductora de La Peña de Morfi, Jésica Cirio, habló de su familia y la posibilidad de volver a ser madre.

La modelo tiene a Chloe de 4 años, junto al político Martín Insaurralde, y tras detallar que la niña se lleva muy bien con sus hermanos mayores, hijos de Martín, con quienes va a la cancha, por el momento la idea de darle un hermanito a la niña no la enamora.

"Me da una fiaca volver a arrancar de cero con un bebé (Se ríe) Tampoco lo descarto, ¿eh? Pero la veo a Chloe tan criada, tan señorita, que me cuesta imaginarme embarazada otra vez", reveló la conductora, en diálogo con Gente. Sobre su hija, contó: "Tiene desesperación por estar con ellos y uno de sus planes favoritos en el mundo es ir a la cancha con sus hermanos y su papá".

"Todos son de Banfield. Cada vez que hay partido ella es la primera de la familia en ponerse la camiseta y está lista desde temprano para ir a la cancha. Es más, llega a la noche y no sabés lo que me cuesta que se saque todo para bañarse", reveló respecto del vínculo que mantiene la familia.

"El fútbol es la pasión que comparte con su papá y sus hermanos. Además, imagínate, en la cancha come pizza, caramelos y todo lo que se te ocurra… ¿Cómo no va ser su programa favorito del fin de semana?", agregó.

Sobre sus inicios con Insaurralde, la bailarina detalló: “Con Martín nos conocimos en el 2009 o 2010, no recuerdo bien el año pero sí que había ido a hacerle una entrevista. En ese momento no pasó nada entre nosotros: tuvimos buena onda y charlamos mucho porque teníamos gente en común, él es de Lomas de Zamora y yo soy de Lanús. Pero, después de eso, no volvimos a vernos hasta el año 2012 en el que nos reencontramos y me invitó a salir”.