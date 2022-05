Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo del miércoles

miércoles, 4 de mayo de 2022 00:00

En secreto y sin que nadie lo advierta, la venganza de Fikret sigue su curso en Bir Zamanlar Cukurova, la novelta turca de las tardes de Telefe que es conocida en Argentina como Züleyha. La historia transita por el camino de la venganza contra los Yaman pero esta vez por una senda que está marcada por la oscuridad.

En el capítulo de este martes, comenzó a gestarse una trampa para llevar a Demir hasta el límite de la locura. Esta vez fue Müjgan la que incentivó a Ümit a que empiece a dejar a la luz su presencia como amante ante los ojos de Züleyha. Fue después de que ella le contó el dolor que siente por la separación de Yaman: "soy tonta y le creía Demir. Nos fuimos de vacaciones juntos, fue como un sueño, salimos a cenar e incluso me dio un regalo, un brazalete. Cuando estábamos ahí le dije que si me lo pedía yo podía dar un paso al lado. Me dijo que no era real su matrimonio y que ellos se divorciarían... pero luego me dijo que Züleyha lo quería y es lo que había deseado hace mucho tiempo.... amo mucho a Demir".

Ante esto Müjgan le recomendó que no permita "que Züleyha te haga lo mismo que me hizo a mi. No dejes que arruine tu felicidad". Y como parte de la trampa, Müjgan se llevó la pulsera que Demir le regaló a Ümit y cuando nadie la vio, la arrojó dentro del auto, del lado del acompañante, para que Züleyha la encuentre. Pero esto no terminará acá.

En el capítulo de este miércoles, Sevda reflexionará sobre el hombre del que se enamoró: Adnan Yaman. A su hijo, Demir, le confesará que siente que él no era lo que pensaba y que tal vez hizo cosas que no fueron buenas. "Desde que sucedió esto, me pregunto si llegué a conocer a Adnan. Me lo sigo preguntando. ¿Amé a la persona equivocada?, ¿fue una gran mentira lo que creí?", se preguntará.

Sin embargo, Demir la consolará y le dirá que ella "fue el gran amor" de su padre y que él fue "testigo de ese sentimiento". Pero estas palabras generarán otra inquietud en Sevda, aún mayor que la llevará a una confesión inesperada: "yo no le creí a tu madre".

Por otro lado, Gaffur descubrirá la pulsera de diamantes que arrojó en el auto Müjgan perteneciente a Ümit. El empleado la tendrá en sus manos y ante la posibilidad de hacer dinero con ésta, tendrá una actitud impensada para la característica de su personalidad.

Paralelamente, Ümit y Müjgan hablarán de la trampa que comenzó a avanzar y la esperanza que eso genere un gran estallido entre Demir y Züleyha. "A ver si se desata el infierno cuando la encuentre", dirá Ümit a lo que Müjgan agregará: "espero que cuando Demir se enfade, no haga nada malo. Sólo te pido que seas cuidadosa".

En ese momento, Züleyha llegará a la oficina de Ümit y la reacción de ella sacudirá a las dos doctoras que se encontraban hablando en ese momento.