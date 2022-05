Oriana Sabatini habló del trastorno de alimentación que sufre

miércoles, 4 de mayo de 2022 00:00

Tras llegar de visita a la Argentina y enfrentar rumores de embarazo, Oriana Sabatini sorprendió al hablar de su fuerte lucha contra los trastornos alimenticios, que todavía sufre.

La artista, en pareja con el futbolista Paulo Dybala, dialogó Perros de la Calle y LAM, y dijo que aún sigue luchando con la anorexia que sufrió durante su adolescencia.

"No quiere decir que esté recuperada, porque es un camino muy largo, es una lucha diaria. Y es algo que me sigue afectando hoy en día", sostuvo en diálogo con el programa radial. Al ser consultada por el disfrute de la comida, aseguró: "Sí, mejoró un montón cuando me volví vegetariana. La comida pasó a ser algo diferente, comía con otro fin. Pero es un proceso largo".

Durante la entrevista con LAM, Oriana revibió el calvario que vivió: “Todas tenemos complejos, tenemos que ser más buenas con nosotras mismas” y agregó: “La mayoría sufrimos trastornos alimenticios. Hay personas que les lleva menos tiempo, pero a mi me cuesta y es algo que hoy en día me sigue afectando".

En este sentido, añadió a su palabra: "Entiendo que quizá ayude a alguna que otra persona, pero creo que fue para mí, para relajar un poco. Entiendo que por ahí, no me veo de una manera que algunas personas querrían que me viera si me estoy llamando imperfecta, o si estoy marcando imperfecciones".