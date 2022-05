La escapada romántica a Mendoza de Lizy Tagliani con su pareja

miércoles, 4 de mayo de 2022 17:18

La separación de Leo Alturria no fue fácil para Lizy Tagliani. Y tras hacerla pública, la conductora se mostró muy triste en sus redes y en TV, sobre todo cuando trascendieron supuestas infidelidades del rugbier cordobés. Pero el tiempo ayuda a sanar las heridas y a varias semanas del escándalo, volvió a enamorarse.

El hombre en cuestión es Sebastián Nebot, un mendocino al que conoció en 2016 en un boliche. Y aunque tuvieron química y se sintieron atraídos, en ese momento su vínculo no prosperó. Sin embargo, este año pudieron reencontrarse y la figura de Telefe recuperó su característica sonrisa y su buen humor. "Me gusta todo de él", reveló cuando salió a la luz su incipiente noviazgo.

Y la relación está tan bien encaminada, que la pareja viajó a Mendoza para pasar unos días de descanso. "Voy a estar pesada con las fotos pero así les muestro mi lunes en Mendoza. Porque después no sé cuándo subirlas", adelantó la humorista y protagonista de Bonobos en calle Corrientes en sus redes, junto a algunas postales que recolectaron en esta escapada romántica.

En las breves vacaciones que compartieron, la pareja aprovechó para hacer turismo en los lugares más lindos de la provincia, degustar vinos y compartir salidas con amigos que tienen en común. "Hermoso compartir momentos con vos", fue el mensaje que Nebot le dedicó a Lizy. Por lo pronto, seguirán dividiendo su tiempo entre Mendoza y Buenos Aires, para que cada uno pueda cumplir con sus compromisos laborales.

El productor y empresario Gabriel Canci, quien fue pareja de Sebastián, reveló en qué consisten sus tareas vinculadas a la política. "Tenía un comedor de ancianos. Siempre se dedicó al trabajo social. Sé que es miembro de la comisión directiva de una de las sucursales del Banco Credicoop. Y tengo entendido que estuvo en las últimas elecciones, postulado para concejal del departamento de Guaymallén, acá en Mendoza", contó en un móvil con Intrusos.

También aseguró que Nebot no busca exposición al estar al lado de una persona tan querida como Lizy. "No sé si está preparado para eso. Yo me imagino que para Seba no debe ser fácil estar tan expuesto, que todos los medios lo llamen. Yo sé que lo han llamado muchos medios y él en este momento no quiso hacer nada. No sé hasta cuándo se va a guardar. Pienso que en algún momento va a tener que salir. Pero también es entendible que no quiera", señaló.