Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 31 de mayo de 2022 00:00

Un viaje, un sueño y una tragedia. "Bir Zamanlar Cukurova ", la ficción turca que es conocida en Argentina como Züleyha, transita los últimos capítulos de la Tercera temporada. Con esto se vienen grandes cambios y uno de estos se dará este martes cuando tanto Züleyha como Müjgan decidan abandonar Adana para encontrar la felicidad fuera del pueblo y lejos de los hombres que las hicieron sufrir.

Este lunes, Züleyha fue descubierta con Sevda cuando armaba las valijas para emprender el viaje y abandonar a Demir. Allí la mujer le preguntó por qué decidió irse de esa forma de su casa sin avisar a nadie y Züleyha fue contUndente: su esposo no reconoció la infidelidad con Ümit.

"Lo miré a los ojos y me mintió todas las veces. Todavía no se si cortaron la relación. ¿No será que siguen viéndose en secreto?", expresó desconcertada y luego aclaró: "no lo voy a separar de sus hijos, podrá verlos el día que un juez lo defina... me voy a divorciar, no me voy a quedar sabiendo que me engañaba. Le cedí un poder a mi abogado para que interponga una demanda".

Por su parte, Ümit se vio entusiasmada con el viaje a Estambul para probar suerte como médica. Con los sueños a flor de piel, su tío Ali Rahmet no solo la alentó a buscar la felicidad sino que también la ilusionó con ser directora nuevamente sino que además tenga un hospital propio, como dueña.

En el capítulo de este martes, ambas mujeres buscarán la felicidad y emprenderán el viaje. Una lo hará cargando las valijas para huir en barco. La otra lo hará en avión y ambas tendrán resultados muy diferentes.

Fikret enterado que su amada viajará, tomará una importante decisión: re-conquistarla y proponerle casamiento. Para ello comprará un anillo de compromiso y antes de entregárselo decidirá hablar con sus tíos para recibir su aprobación.

"Entrega todo tu cariño y que ella vea que estás libre de todo el resentimiento y odio. Te voy a apoyar, voy a estar a tu lado", le expresará Ali Rahmet.

Por su parte, su tía lo alentará: "voy a estar a tu lado porque quiero que seas feliz". Ante estas palabras, Fekeli le aclarará: "si lastimas a Müjgan vas a tener que verte conmigo. No la lastimes, lo juras y no hay vuelta atrás".

Müjgan se despedirá de toda su familia en el aeropuerto, entre ellos de su propio hijo, Keren Ali, quien quedará a cargo de sus tíos hasta que ella regrese.

A diferencia de ella, Züleyha llegará al puerto en su auto y con sus 2 hijos dispuesta a irse pero en ese momento llegará Demir al lugar y tratará de frenarla a los gritos.

¿Qué pasará?, ¿lograrán irse?, ¿la tragedia las sacudirá?