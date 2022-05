"Que se mejoren": China Suárez se despegó de la polémica con María Becerra

martes, 31 de mayo de 2022 00:10

El bombazo del fin de semana en la TV fue la confirmación del romance entre Eugenia "China" Suárez y el cantante Rusherking. Tras ser sorprendidos en una fiesta y después, a la salida de un hotel, fue él quien afirmó que están muy bien e iniciando una relación.

Tras mucha tela para cortar en redes sociales, sobre todo en referencia a la diferencia de edad (ella, 30 y él, 22), en Twitter hubo polémica con una comparación que se hizo viral. "Después de una María Becerra, te llega una China Suárez", destacó una usuaria de la red con la foto de China y Rusherking.

2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco.

Que se mejoren.

Feliz lunes uD83EuDEF6?? — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 30, 2022

La actriz y también cantante no fue indiferente y optó por reflexionar acerca del enfrentamiento entre mujeres. "2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes", señaló. Su mensaje también desató reacciones a favor y en contra pero ella no contestó nada más.

Quien se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos. Que bien ver a todos mis amigos felices — RUSHER KING (@rusherkingg) May 30, 2022

El cantante también habló en su perfil: "Quien se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos. Que bien ver a todos mis amigos felices".

"Muy enamorado"

Con foto en Historias de Instagram y confesión al aire. Tras las imágenes de una fiesta que trascendieron en un video, el cantante Rusherking (22) y Eugenia "La China" Suárez (30) confirmaron que están en pareja.

Este sábado Rusherking estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar y confirmó su romance con una frase contundente: “estoy muy enamorado”.

“Avancen al punto de encuentro los que la están pasando bien en el amor”, propuso el conductor Andy Kusnetzoff. El trapero dio un paso al frente y expresó: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien”. Aunque no la nombró, todos sabían de quien hablaba.

El invitado Lío Pecoraro, que estaba como invitado en el piso, repreguntó: “Todo el mundo está hablando de tu relación con la China en el medio del escándalo con Wanda Nara y demás, pero lo importante son ustedes dos y acabás de decir que estás muy enamorado. ¿Cómo se conocieron y quién dio el primer paso?”.

El joven contó que se conocieron en una fiesta: “Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los boludos y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá”.

Luego aclaró que la primera noche de amor no fue en España sino en Argentina y que se están conociendo y pasándola bien.“Es una persona muy buena, que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien. Me enamora mucho cómo es conmigo”.