Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 31 de mayo de 2022 00:00

Finalmente llegó a la trama de Hercai, un nuevo personaje. La ficción turca de las siestas de Telefe sumó a la historia a una de las figuras de la que se habló desde el principio: Dilhsa, la madre de Miran.

En el capítulo de este lunes, la mujer apareció ante Hazar de la mano de Füsun quien la llevó a su encuentro después de un llamado que le hizo a Miran para dársela a él. "Lo importante es que la encontré y la traje a ti. Si no la hubiera encontrado hubiera pasado todo el tiempo como prisionera de Azize. Dije que iba a llevarla con su hijo y ni siquiera se inmutó, no se puso feliz", explicó Füsun.

Dilhsa apareció desconcertada y con la mirada perdida. Hazar la tomó en sus brazos y la colocó en su auto. Tras esto, Füsun le aclaró: "no es facil vivir lo que ella vivió, espero que se mejore con el tiempo. Iba a llevarla con su hijo pero es lo mismo, no importa".

En el capítulo de este martes, Cihan revelará el gran secreto de Azize y Nasuh. El hombre le dirá a toda la familia Sadoglu el gran secreto que los unía: "resulta que la señora Azize y el señor Nasuh tenían un romance... tal como oyeron. La única mujer a quien él amó fue a Azize. ¿Sabían que llegaron a tener un hijo?".

Por otro lado, comenzará a encenderse la llamada de la venganza en Hazar. Tras encontrar finalmente a Dilhsa la llevará a su casa pero ella seguirá desbordada, desconcertada y sin saber bien qué pasa a su alrededor. Es por eso que él decidirá cobrar venganza y la persona que está en la mira es precisamente Azize.

"Nos robaste toda una vida y ahora se acerca tu hora Azize. Ya tendremos un enfrentamiento porue ambos no cabemos en este mundo", apuntará con su pensamiento a la mujer.

En todo este escenario Zehra ingresará a la habitación donde está Dilhsa y al verla, sentirá que es toda una amenaza no sólo para ella sino también para su familia, pero sobre todo con Hazar. "No puedes quedarte aquí, vas a arruinar mi vida. No dejaré que mi familia se destruya", advertirá.