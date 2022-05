"En qué momento pasó": Paula Chaves confesó lo que le angustia de uno de su hijos

martes, 31 de mayo de 2022 00:00

Paula Chaves es una gran defensora de la maternidad y promueve vivirla respetando los tiempos y la personalidad de los hijos. En ese proceso, no duda en compartir los cambios en las etapas de los chicos.

En Instagram, se refirió a lo que le sucede con su hija mayor, Olivia. "En que momento pasó… Que se te fueron los cachetes… Los dientes cambiaron … Cambiamos los Pica Pica por Tini…Dejaste de hacer mil gestos graciosas x segundo…", reflexionó con una foto con la nena.

"En qué momento no me necesitaste tanto como antes… Cada etapa es Linda y tiene algo… Pero soy tan nostálgica … me angustia el paso del tiempo… Por eso me recuerdo todos los días, respirar y conectar con el aquí y ahora… que es lo único que tenemos… ni lo que pasó, ni lo que va a venir …. AHORA. TE AMO OLI, amo ser tu mamá y aprender todos los días juntas", destacó la modelo y conductora.

Chaves está muy dedicada a su familia mientras Pedro Alfonso recorre el país de gira con su obra de teatro. En tanto, sigue con trabajos como modelo y regresó a conducir en la alfombra roja de los Martín Fierro. Por ahora, no adelantó detalles de una vuelta a la TV con un nuevo proyecto en lo próximo.