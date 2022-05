"Volví a nacer y a vivir": la emoción de Vero Lozano en su cumpleaños

lunes, 30 de mayo de 2022 21:56

Vero Lozano cumplió 52 años y lo celebró a pura emoción en su programa "Cortá por Lozano". Además del cariño de compañeros y de sus amigas, la conductora recibió un mensaje especial.

Es que rompió en llanto al escuchar al cirujano Khan-Faradoqui que la operó tras las serias heridas en tobillos y pies que sufrió al caer de una aerosilla en un centro de sky en Aspen. "Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio. Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge y vos son inspiradores para mí", señaló el médico, en un claro español.

"Es un cumpleaños muy especial" uD83DuDC93 La inesperada sorpresa que recibió Vero Lozano a meses del accidente fatal que sufrió en Aspen ?https://t.co/SHvlxa3cGV — telefe (@telefe) May 30, 2022

Vero afirmó que esta fecha es muy especial, sobre todo tras las complicadas semanas que atravesó tras el accidente. "Me re emocioné. Volví a nacer, a vivir. Así que ahora voy a festejar el 30 de mayo y el 8 de febrero (fecha de su caída)", destacó.