Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 3 de mayo de 2022 00:00

Una venganza contenida, el dolor que va creciendo y un secreto que ya no se ocultará. "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe y que es conocida en Argentina como Züleyha, transita un camino en el que los protagonistas vivirán situaciones al límite, donde la vida y la muerte jugarán permanentemente.

En el capítulo de este lunes, Ali Rahmet logró superar el ataque al corazón que sufrió tras enterarse que su sobrino hizo tanto mal a Yaman. Tras recibir el alta, Fikret fue a hablar con él y le anunció que se iba a vivir a Alemania. "Estoy muy arrepentido. No me incluyas en tu herencia, quiero que todo quede a nombre de Kerem Ali y si no quieres que yo lleve tu apellido no lo haré porque no merezco ser un Fekeli", confesó.

Sin embargo su tío le aclaró: "soy el único que decide... el día que naciste y te cargué en mis brazos te vi como familia y así seguirá siendo hasta el día de mi muerte. Está bien que vayas a Alemania, conecta contigo mismo, purifica tu alma y perdona, limpia tu corazón y si luego decides regresar siempre ésta será tu casa. Tendrás a tu familia y a tu tío Fekeli esperando".

En el capítulo de este martes, Demir aclarará a la prensa que lo ocurrido con Fikret quedó en el pasado y todo lo que dijo no es real. "No hay necesidad de declaración... esa mujer aceptó participar en la relación que mantenía con mi padre... la mujer de la que hablamos dijo que estaba casada. ¿Ustedes entienden eso? Mientras tuviera una relación con otro hombre, no sabemos si somos hermanos", señalará.

Luego agregará: "mi padre no lo aceptó como su hijo. Si lo hubiera aceptado en su momento haría lo correcto... Lo que sí se es que mi padre nunca hubiera dado la espalda a un hijo". A pocos metros de esta situación con la prensa, Fikret seguirá atentamente cada palabra y con el rencor aún latente.

"Por tratar de demostrar quien era Adnan Yaman, Demir ensució el nombre de mi madre", lamentará el joven una vez que se junte con Müjgan a hablar pero también a despedirse. Es que está decidido a irse a Alemania y por eso se juntó con ella para despedirse.

"Fue algo inesperado enamorarme de ti. Tenía todo planeado antes de venir. Iba a destruir el honor de Demir y su padre pero no logré hacerlo. Es muy difícil irme del país y dejarte acá. Tienes que saber que aunque me vaya dejo mi corazón", le confesará Fikret.

Al escucharlo, Müjgan no soportará esa idea y le pedirá fugarse juntos: "por qué a Alemania, vámonos a Estambul. Tu, yo y Kerem Ali. Podemos ir donde quieras pero no puedo estar lejos de ti. Entiendo que no quieras estar acá pero por qué estas dispuesto a renunciar a nosotros, podemos irnos a cualquier lugar que vos quieras".

Por otro lado, Demir irá a la casa de los Fekeli junto a Züleyha para pedirle que frene a Fikret. Sin embargo, él le aclarará que la venganza ya no seguirá su curso. "Le aseguro que el problema ha terminado", señaló.

Mientras ocurre esto, Müjgan irá a hablar con Ümit y se ofrecerá para ayudarla con el fin de recuperar a Demir. Allí, Ümit le contará el dolor que siente por la separación de Yaman: "soy tonta y le creía Demir. Nos fuimos de vacaciones juntos, fue como un sueño, salimos a cenar e incluso me dio un regalo, un brazalete. Cuando estábamos ahí le dije que si me lo pedía yo podía dar un paso al lado. Me dijo que no era real su matrimonio y que ellos se divorciarían... pero luego me dijo que Züleyha lo quería y es lo que había deseado hace mucho tiempo.... amo mucho a Demir".

Ante esto Müjgan le recomendará que no permita "que Züleyha te haga lo mismo que me hizo a mi. No dejes que arruine tu felicidad".