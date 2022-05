Soñar Contigo: el gimnasio, el lugar donde se enciende la pasión entre Can y Sanem

martes, 3 de mayo de 2022 00:00

Amor, atracción y mucha química. Eso es lo que tienen los personajes de Soñar Contigo (Erkenci Kus), la novela turca de las tardes de Telefe. La historia ahora transita un camino en el que Can y Sanem no ocultan los sentimientos pero los disfrazan de amistad.

En la trama, ambos se definen como "amigos especiales" aunque no pueden entender qué quiere decir eso y cuáles son los límites. El derecho a roce es uno de los elementos principales que ponen en juego todo el tiempo y que sin dudas termina generando un gran interés en los seguidores de la ficción.

En el capítulo de este lunes, la campaña encarada por la agencia Fikri Harika, de Can Divit, para la empresa Compass Sport, va encaminada al éxito. La ideóloga del lema y de la estética fue la misma Sanem, lo que le dio más impulso a su carrera y más poder al momento de trabajar.

Pese a ese éxito, ella no puede estar tranquila ante la constante cercanía que genera Ceyda sobre la figura de Can. Es que ella muestra un profundo interés en él y ganas de conquistarlo, lo que destapa una seguidilla de celos en Sanem. En este escenario, los celos la llevarán a tomar una rara decisión: trabajar en el gimnasio de Can para poder vigilarlo.

Y precisamente allí se desatará una situación que encenderá la pasión en Can y Sanem. Sucederá cuando ambos se crucen en el cuadrilátero, para hacer una práctica de boxeo, y por el juego mismo termine uno arriba del otro.

En Turquía esta escena fue una de las que más repercusión generó en el fandom de la serie Erkenci Kus, tal cual es su nombre original. Es que la mirada de ambos, los movimientos y el juego que hacen los dos entre los cuerpos, llevará a los fanáticos a esperar que se de un paso más entre los protagonistas de la historia.

Lo que sucederá luego será parte de una situación que le traerá problemas a Can y Sanem. Sin embargo, ambos sabrán afrontarlo y traerá muchas sorpresas a los seguidores.