Fugitiva: quién es Rüstem el "vengador" de Fikret

martes, 3 de mayo de 2022 00:00

Momentos de máxima tensión comienzan a tramarse en "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva".

La historia avanza por un camino en el que el amor va por una senda con Tahir y Nefes muy enamorados y dispuestos a casarse; mientras que por la otra comienza a gestarse una venganza que puede terminar de la peor manera para Vedat.

En este camino, un personaje que pasó casi desapercibido empezará a cobrar fuerza. Se trata de Rüstem quien se convertirá en el "vengador" de Fikret, la "arma" más fuerte que se activará contra Vedat para terminar con él.

En el capítulo que se vio este lunes, ese personaje apareció en la casa de Fikret tras ser sacado de la cárcel por éste. En este escenario, se le aclaró cuál será el rol que deberá cumplir y con esta información ya comenzó a actuar en contra de Vedat.

Como "el vengador", Rüstem le habló a su ex jefe y le hizo una fuerte advertencia: "dijo que asumiera el asesinato de Necip y lo hice. Me dijo que me culpara por el secuestro de Asiye y lo hice. Asumí cada uno de los crímenes pero usted no cumplió. Supuestamente me iba a proteger en la prisión y no cumplió. No volverá a olvidarme, se lo puedo asegurar. Decidí escapar de la prisión porque usted no cumplió con su parte".

Rüstem será usado por Fikret para detener a Vedat en su odio contra Nefes y Tahir; pero sobre todo para extorsionarlo ante la posibilidad de revelar todos los crímenes que él cometió. ¿Con este personaje, se viene el final de Vedat?

El actor

Rüstem es interpretado por el actor turco Cihan Özdeniz. Éste nació en el año 1981 y actualmente tiene 40 años de edad. Es actor, formador (drama creativo y actuación), director y escritor. En el año en que ingresó a la universidad (2002), tomó su primera educación actoral y comenzó a actuar en el "Atatürk Student Dormitory Theatre Actors Club" (ATOK).

Se formó en "Liderazgo dramático creativo" en la Academia de Arte Dramático de Estambul (IDSA) y en el Instituto de Formación Dramática, y en "Inclusión y teatro en la educación primaria" en la Universidad de Anadolu. Completó su programa de liderazgo dramático con la tesis "La contribución de Tamer Levent al uso del método de drama creativo en Turquía". Tomó cursos durante un semestre en el Programa de Maestría en Artes de la Comunicación en la Universidad Kultur.

Participó como actor en numerosas obras de teatro para adultos, teatro infantil y teatro danza; juegos dirigidos jugados por niños y adultos. También en películas, cortometrajes, series de televisión y clips como actor.