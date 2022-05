Video: enfurecida por una pregunta, Agustina Cherri abandonó "PH Podemos Hablar"

domingo, 29 de mayo de 2022 11:41

Recientemente ganadora del premio "Martín Fierro" por su protagónico en "La 1-5/18", Agustina Cherri fue una de las invitadas del sábado a "PH Podemos Hablar". Ya en la mesa con Andy Kusnetzoff, tuvo una reacción que impactó en la audiencia.

“La pregunta es... ¿fuiste novia de Rodrigo?”, disparó el actor y cantante Antonio Birabent. Y Cherri explotó: “Siempre en la intimidad, siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece porque tengo una pareja en este momento, me ponés en una situación incómoda, tengo chicos, Muna está mirando el programa, tengo una familia, hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta, estoy ca... de hambre".

Ante las maniobras de Andy, que intentaba calmarla, la actriz expresó, antes de irse: "no es tu culpa, es esta gente que traés. Chau chicos”.

Todo se trató de un ejercicio que les propuso Andy y que realmente resultó impactante. “Sos muy buena, ¿no les digo que hace lo que quiere?”, expresó el conductor, muy sorprendido.