Diego Torres lloró en su vuelta al escenario

domingo, 29 de mayo de 2022 00:00

Diego Torres el cantante que se ganó el corazón del público hace varios años, sin importar el tiempo su club de fans lo sigue firme en cada uno de sus pasos. En esta oportunidad, en la serie de recitales que comenzó a brindar en el Gran Rex. Son más de tres décadas de carrera, con grandes éxitos que siguen erizando la piel.

Además, en la gala el cantante presentó su nuevo material, Atlántico a Pie. Estuvo acompañado por sus diez músicos dispuestos en cuatro tarimas sobre un telón iluminado de rojo.

“Nos damos cuenta de la importancia de volver a este mundo después de lo que pasó, le mando un abrazo a quienes perdieron a su familia en estos años, que partieron en situaciones difíciles, sin que les pudiéramos dar un abrazo”, fueron las palabras que dedicó, entre lágrimas, al público.

“La pandemia nos marcó y nos damos cuenta qué es lo importante. Así somos, nos tiene que faltar algo para darnos cuenta. Y esta canción, ‘Amanece’, habla de eso”, continuó Torres.

Emocionado cantó la canción y agregó: "en todo este tiempo uno se preguntaba ‘¿cuándo terminará?’, pero fueron tiempos para que uno se metiera e el estudio, nos encerramos en una oficina musical, de dos por dos un argentino y un cubano”.

Pero no todo fue tristeza y lagrimas, también realizó bromas con sus seguidores, sobre una situación que le tocó vivir. “Fue una carrera con obstáculos. Venía bien, yo entrenaba con mi bici, por que sí, soy artista deportista tengo que poner mi energía en algún lado sino estoy insoportable. Entonces venía con mi bici y un auto me llevó puesto y volé por el aire y mientras estaba saltando pensaba ‘los conciertos’, y caigo parado, como un gato. En el auto venía un chico con su padre, que lo miró como diciendo ‘¿este es el boludo que canta?’, tuve una costilla mal, después llegué a acá y me agarré el maldito virus, pero finalmente estamos acá”. Sobre cómo transitó el coronavirus dijo que “solo y aislado como loco malo”: “Fue difícil siendo un hombre que le gusta hablar. Hablaba por el portero. Así que gracias por venir”, cerró.