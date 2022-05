Video: Tras una fuerte discusión, Viviana Canosa echó a Jorge Yoma de su programa

sábado, 28 de mayo de 2022 14:40

Luego del escándalo que protagonizó Alfredo Casero con Luis Majul en LN+, este viernes se vivió otro tenso momento en televisión durante el programa de Viviana Canosa en A24. En medio de un debate peronismo y el gobierno de Alberto Fernández, la conductora echó a los gritos al ex senador y funcionario menemista Jorge Yoma.

"Me está latiendo el corazón más de la cuenta, es la primera vez que hago esto, pero no puedo aguantar más a los Yoma de la vida, no aguanto más esto, a esta gente que se nos ríe en la cara, que nos arruinan la vida, que vive de la plata de la gente y son impunes, impunes...", dijo Canosa en su primer estallido.

"Con todo respeto lo digo, pero no puedo aguantar más tu cinismo, te pido Jorge que te vayas dle programa", le dijo Canosa a Yoma, calificándolo de "lacra política". El ex funcionario alcanzó a esbozar una sonrisa, hasta que entendió que la bronca de la conductora no tenía nada de show y lo estaba echando en vivo. “La verdad, te agradezco de todo corazón (que hayas venido), pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que me escucha, que mira mi programa, que le sigamos faltando el respeto a la gente con lo que estás diciendo... No quiero que esto se torne en algo violento, ni que la pasemos mal ninguno de los dos, quiero que te vayas”, señaló sin vueltas la conductora, mientras el dirigente peronista se iba del estudio.

El explosivo episodio se produjo en Viviana con vos, el habitual ciclo nocturno de A24, al que también estaba invitado El Dipy, quien criticaba al peronismo y cuestionaba el manejo de planes sociales. Apuntaba a militantes de organizaciones políticas de los ’70, que ocupan posiciones de poder en el gobierno del Frente de Todos. Fue cuando tomó la palabra Yoma y empezó a defender al justicialismo, desde Perón a la actualidad, mientras Canosa quería darle la palabra al cantante para que replicara.

Como Yoma no dejaba intervenir a Dipy, este y los panelistas comenzaron a levantar la voz para pedir que pudieran replicar la defensa que, como ejemplo, Yoma hacía de gobernadores como Gildo Insfrán, mientras Canosa intentaba terciar con temas de gravedad como la fiesta de Olivos que el presidente Alberto Fernández y su esposa Fabiola Yanez realizaron en ocasión de un cumpleaños en plena cuarentena. Ese tema, como se sabe, derivó en que la Justicia aceptara que el Mandatario pague un resasrcimiento de 3 millones de pesos, en otra, en otra polémica qe está lejos de acallarse.

Con ese contexto, la conductora frenó al riojano en seco y resolvió echarlo. “Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro, y no me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la cuarentena y la pandemia la pasó pésimo”, explicó.

“Hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mierda, los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio. El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes, la Argentina es impune, y yo a esta Argentina no la soporto más. No soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”, sentenció Canosa.