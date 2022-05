Moria Casán, filosa: "no me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan"

viernes, 27 de mayo de 2022 11:57

Moria Casán no para. Encabeza dos obras de teatro como Brujas, en calle Corrientes, junto a Nora Cárpena, Thelma Biral, Sandra Mihanovich y María Leal; y una adaptación de Julio César -creada por José María Muscari- en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos. Siempre vigente, no esquiva las polémicas y tampoco acepta que la encasillen ni que le busquen similitudes con otras figuras.

"No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan", manifestó en una entrevista con Cristina Pérez en Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia. "No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio pero soy una artista transgresora que no se queda nunca en un lugar de comodidad", agregó.

Además, aseguró que "respeta muchísimo" a las conductoras, pero que no está de acuerdo con el mote de diva que le dan, en el mismo nivel que Legrand y Giménez. "Yo soy mucho más que una diva y nada que ver con ese título. Entiendo en cuanto a glam y permanencia, pero tengo una trayectoria y hago una transgresión. Soy una 'outsider' del sistema y no tengo nada que ver con esas dos mujeres".

En relación a su largo recorrido en cine, teatro y televisión, "La One" señaló que todo se dio de manera casual y que nunca buscó todo lo que consiguió y que siempre se distinguió por ser libre. "Lo único que no negocié en mi vida fue la libertad y por eso soy un ser que transgrede. Jamás me até a prejuicios ni me importó el qué dirán", señaló. Y continuó: "La libertad es salir de tu propio corset, de esa moldura o encasillamiento que cada uno se pone".

Asimismo, destacó que siempre apostó a la Argentina y que se dedica a trabajar, más allá de lo que pueda opinar del presidente de turno. "Trabajo desde muy chica, con todos los gobiernos", destacó. Eso sí, en pareja hace varios meses con Fernando "Pato" Galmarini, ahora tiene un vínculo familiar con algunas figuras de la política, como Malena Galmarini y Sergio Massa, a quien considera "un amor de persona y un gran trabajador".

Mientras que el romance con el "Pato" avanza a paso firme, no solo quieren casarse en la cancha de Boca Juniors, sino que Casán contó que viven un presente apasionado. "Con Galmarini estamos en la 'sexalescencia'", dijo con picardía.