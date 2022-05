Escándalo con Denise Dumas: tuvo un exabrupto sin saber que estaba al aire

viernes, 27 de mayo de 2022 14:53

Fiel a su estilo desfachatado, Denise Dumas cometió un exabrupto al inicio de Flor de equipo, el programa que conduce en Telefe, tras la salida de Florencia Peña. Al escuchar Te voy a hacer el amor, un tema de la ecuatoriana Paola Miranda, durante la transición entre las últimas imágenes de Caso Cerrado y el inicio de su ciclo, no sabía que tenía el micrófono abierto y lanzó un picante comentario sobre la vida amorosa de Santiago Bal.

"Paola Miranda, es toda la época de Santiago Bal, que se garch... a Ailén. A coso...", dijo en referencia al affaire que el fallecido capocómico tuvo con la bailarina Ayelén Paleo, que marcó un quiebre en su matrimonio con Carmen Barbieri. Luego, saludó a alguno de sus compañeros y enseguida comenzó el magazine con la presentación de un nuevo parte médico del cantante Lautaro Coronel, conocido popularmente como El Noba.

DENISE DUMAS tenia el MICROFONO ABIERTO antes de salir al aire: “Paola Miranda. Toda la época de Santiago Bal que se garch... a Ailén... a coso”. #FlorDeEquipo pic.twitter.com/UbNAt6ffPJ — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) May 27, 2022

Aunque la rubia hizo como si nada hubiera pasado, su comentario no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en las redes. A tal punto que Carmen decidió abordar el tema en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine. "Se habían ido al corte con Flor de Equipo, cuando vuelven, aparecen las letras del programa y se escuchó lo que estaban hablando. Te nombraron a vos. Cayeron varios", comentó la panelista Estefanía Berardi.

Y la actriz, respondió con picardía. "¿Estaban chusmeando? ¿Lo sonidistas lo hace a propósito para que se escuche lo que estamos hablando?", planteó. "No ensucien a un hombre que ya no está. No es verdad", sumó entre risas. Lejos de ofenderse, reveló que las declaraciones de Denise le causaron gracia: "Me encantó. ¡Cómo me gustan estas cosas! Me muero de risa y de amor". De esta manera, Carmen dio por terminado un tema que, cuando surgió, le generó mucho dolor e incluso alimentó una infinidad de peleas mediáticas que la mantuvo distanciada del padre de su hijo Federico durante muchos años.