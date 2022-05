Filosa reacción de Benjamín Vicuña sobre el tiempo que pasa con sus hijos con China Suárez

jueves, 26 de mayo de 2022 14:37

En medio de su descargo contra Ángel De Brito y Yanina Latorre, a quienes denunció por hostigamiento, la China Suárez contó cómo la afectan los comentarios sobre su vida privada y las críticas sobre la forma en la que ejerce su maternidad. Y al hacer hincapié en su rol como mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, terminó tirándole un "palito" a Benjamín Vicuña, padre de los dos más chicos.

"Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”), hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", publicó la actriz en su perfil de Twitter. Y de regreso en la Argentina, luego de visitar Nueva York y Miami junto a Eli Sulichin, su nueva novia, el galán no pudo esquivar la polémica.

"No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”.", explicó al ser sorprendido por el cronista de LAM en el recital de Mau y Ricky, al que asistió junto a su hijo Benicio -fruto de su matrimonio con Carolina "Pampita" Ardohain-.

Y lejos de defender a la China por el asedio mediático -como hizo en otras ocasiones-se diferenció: "No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó". Consultado por el flamante noviazgo entre la China y Rusherking, fue contundente: "Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que ella es una mujer adulta".

Como si esto fuera poco, en los últimos días trascendió que el protagonista de El primero de nosotros volverá a subirse a un avión junto a su novia. "Él muere por Eli Sulichin. Le cuenta a su entorno que es la mujer de su vida, que encontró el amor. Si a la China la enoja el tema de los viajes, que charle con Benjamín, porque se viene un gran viaje. Benjamín y Eli Sulichin se van a conocer África", informó Luli Fernández en Socios del espectáculo.

Fuente: Noticias Argentinas