Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 25 de mayo de 2022 00:00

Confusión y rechazo. Eso es lo que atravesará a la protagonista de "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se llama Züleyha. La mujer de Demir está cada vez más cerca de conocer que su marido la engañaba y eso sacudirá al personaje.

En el capítulo de este miércoles, Lütfiye irá hasta el hotel donde Fikret estaba alojado para saber cómo estaba pero sobre todo si tiene o no algo que ver con lo que le pasó a Ümit. Al entrar a la habitación advertirá no solo que él no se encuentra sino que además alguien se lo llevó a la fuerza porque todas sus pertenencias están tiradas. "¡Qué pasó acá! algo debió sucederle. ¡Ay Fikret! seguro que algo le pasó", expresará preocupada la mujer quien al bajar por las escaleras verá que Züleyha está en el hall de ingreso.

Allí la esposa de Demir se encontrará con su investigador privado quien le contará que sus hombres llevaron a Fikret al almacén para interrogarlo. "Veré a Fikret a la cara, para mirar a los ojos y preguntarle cómo pudo hacer algo así", advertirá Züleyha a lo que Sadi le aclarará: "estás enfadada, quieres reclamar y lo entiendo. Pero quizás no sea lo mejor y las cosas se pongan peor todavía. Será mejor que me esperes y luego te contaré".

Sin embargo Züleyha irá al almacén donde Fikret permanece secuestrado por sus hombres y allí lo interrogará. "¿No me prometiste que dejarías la venganza?, ¿que no buscarías más peleas con Demir?", lanzará la mujer notoriamente molesta sin embargo Fikret le aclarará: "Demir tampoco cumplió su palabra. Dijiste que él diría que mi padre se había equivocado e iba a pedir disculpas".

Ante esta aseveración Züleyha refutará: "él no va a pedir perdón por algo que él no hizo". Pero en medio de la defensa férrea de ella, Fikret culpará a Demir por lo que le pasa a Ümit pero ella rechazará esa responsabilidad: "él fue a cuestionarle por qué le ocultó que era tu novia". Pero en ese momento él lanzará el secreto que su esposo le ocultó.

"¿Cuántas veces fue él a verla, a cuestionarla?, ¿una vez o fueron dos, tres, cinco o diez?", luego dejará trascender que ambos se frecuentaban pero no como amigos sino como mucho más que eso.

"Demir te está engañando", sentenciará generando una confluencia de emociones y sentimientos en ella. Todo lo que allí pase será seguido de cerca y escuchado a escondidas por la misma Lütfiye.