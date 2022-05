Marley confirmó que agrandará la familia y reveló el nombre que llevará su bebé

miércoles, 25 de mayo de 2022 11:52

Este miércoles, Marley emocionó a sus fanáticos al confirmar que comenzó el proceso para volver a ser padre, hecho que ya habló con Mirko, su hijo hoy de 4 años, y hasta reveló el nombre que la niña podría llevar.

“Ya lo empecé, sí. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones En este momento están en la búsqueda de la madre subrogante ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko", explicó el conductor, en diálogo con el programa “Flor de equipo”.

Al ser consultado sobre el motivo por el que no repetirá la concepción de su segunda hija con la misma mujer que dio a luz a Mirko, confirmó que se debe a una situación que la mujer vive.

"Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella, estaba en riesgo la vida de ella en ese momento, por eso Mirko nació antes y hace poco que estaba hablando con ella y me dice 'No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido'", dijo.

Sobre la reacción que tuvo Mirko cuando Marley le habló de la posibilidad de tener un hemanito, el conductor reveló: "No le conté tan específicamente. Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí. Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”.

Para finalizar, dio a conocer el hombre que la niña podría llevar, y que en idioma ruso significa "Mi pequeña". “Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka", aseguró.