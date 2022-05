Joaquín Levinton, habló de la posibilidad de formar una familia

miércoles, 25 de mayo de 2022 00:00

Tras el éxito por su paso en Masterchef Celebrity Argentina, el cantante de Turf, Joaquín Levinton, abrió su corazón y habló de la posibilidad de formar una familia y tener hijos.

En diálogo con revista GENTE, el cantante reveló cómo cambió su vida tras el paso por el reality de Telefe y una nueva faceta que desarrolla como conductor del programa "Tremendovich", en radio Gente (fm 107.5).

"Todo el mundo me pide una foto, me saluda y también me regalan cosas. ¡A las señoras les encanto!.Soy como Sandro y ellas mis chicas. También se prenden los más chicos: debe ser porque tengo algo aniñado y lúdico", expresó entre risas, en diálogo con esa revista.

En este caso, habló de cómo vivió la pandemia y pese a la mala situación que el mundo atravesaba, Levinton lo pasó cerca de sus hermanos.

"Yo no viví nunca con ellos porque soy más grande. Fue muy copado poder compartir tiempo con ellos porque se instalaron en mi casa. Fue una pijamada eterna", recordó encantado.

Ese aspecto le dio pie a responder la consulta de si había pensado formar su propia familia: "Si, claro, no tendría problema. No lo planeado. En mi vida no dejo ninguna puerta cerrada", respondió con total sinceridad.