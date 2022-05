Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 25 de mayo de 2022 00:00

Momentos claves se viven esta semana en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción atravesará situaciones en las que la venganza sigue movilizando a los personajes pero sobre todo el amor y el perdón.

En el capítulo de este martes, Reyyan trató de evitar que maten a Azize tras recordar todo lo que ella hizo para evitar que muriera o perdiera su embarazo. "Estoy segura que Azize me ayudó", lanzó a lo que Nazuh confirmó: "Reyyan tiene razón hijo. Esto no es una de Azize sino de Füsun Aslanbey... no se más que esto. Azize está perdida y lo que dijo Reyyan es verdad. Füsun quiere culpar de todo a Azize. Esto es obra de Füsun".

Ante este escenario Reyyan buscará la forma de escapar de su familia para ir en busca de Miran y evitar que él le haga algo a Azize. Es que su desaparición la llena de miedo con solo saber que si comete un homicidio podría pasar el resto de sus días preso.

En el capítulo de este miércoles, Reyyan finalmente escapará de la mansión Sadoglu para buscar a Miran. "Encontraremos a tu padre, lo encontraremos", dirá tras pasar todos los obstáculos sin que su padre, su abuelo o su primo se den cuenta.

Por otro lado, Mahmut encontrará a Miran y lo protegerá de cualquier amenaza. Sin embargo, para Miran esto no es bueno y a él le reprochará por todo lo que le está pasando a Reyyan, culpando a su abuela. "¿Eso te dijo tu señora Azize?, ¿que salvaras a Hazar Sadoglu, el hombre al que ha tratado de matar y destruir durante todos estos años? y ¿esperas que te crea todo eso?", preguntará Miran a lo que él le responderá: "todo lo que le he dicho es cierto".

Ante esto Miran agregará: "está bien. Digamos que ella ordenó que nos protegieras y que dieras tu vida si es necesario. Viniste y me salvaste, poniendo en peligro tu propia vida. Pero ¿cómo supiste que era una trampa?"

Pero el empleado de Azize se defenderá: "los vi alejándose de la ciudad. No fue casualidad lo que vi. Mi señora me lo advirtió". Ante esto Miran la culpará de haber enviado los postres a la casa de Reyyan pero él le refutará: "no, no fue ella pero no se quien fue".