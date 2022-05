Censuraron a Flor Peña y explotó: "El cul* molesta más que ser nazi en este país"

miércoles, 25 de mayo de 2022 00:00

Florencia Peña explotó de enojo en su programa "LPA" (América TV) después de que fuera censurada en Instagram y su cuenta quedara suspendida. En este aspeto, Karina Iavícoli confirmó en "Socios del Espectáculo" (El Trece) qué sucederá con el perfil de la presentadora.

"Solamente a una put* ama le pueden suspender con 6 palos de seguidores. Chicos, pará... No es joda, me suspendieron el Instagram"", lanzó la conductora. Además, Peña apuntó contra sus detractores al manifestar: "Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta... Porque el culo molesta más que ser nazi en este país".

En este escenario, la conductora destacó cuáles serían las razones por las que sufrió la suspensión: "No, de verdad... Quiero saber algo ¿Soy el único cul* de Instagram? (...) No, de verdad, lo que más me preocupa es qué es lo que están juzgando. Me dijeron que en 24 horas me van a decir qué hacen".

Por otro lado, la artista contó: "Me meto en Instagram y sale un cartelón, le digo a mi mano derecha y le digo 'fijate que me deben estar pidiendo un código'... Me están revisando la cuenta a ver si soy digna de tener Instagram. Chicos, son seis millones de seguidores que tengo".

Karina Iavícoli develó en "Socios del Espectáculo" (El Trece) qué sucederá finalmente con la cuenta: de Peña: "Hablé con gente que trabaja con Florencia Peña. El texual de ella es 'estoy desesperada'. Hoy se la cancelaron definitivamente". Asimismo, la panelista expuso lo que el entorno de la conductora cree que es el trasfondo de la cancelacióm.

"Desde hace dos semanas aproximadamente ella ha estado recibiendo denuncias de que hay cuentas boots de Twitter e Instagram, ella está convencida de que tiene que ver con lo piensa, con su postura política. Ella les dice a la gente que trabaja con ella: 'Yo en las redes no hago nada, ni muestro nada que otras famosas no hagan'. También se desespera ella porque es su canal de comunicación, para la vida, para su público, para lo que piensa y porque esto es un trabajo también, ella gana dinero y sostiene a un montón de gente que trabaja con ella con esos posteos".

Finalmente, este martes en la noche Florencia regresó a la red social ya que le restituyeron la cuenta y no tardó en reaparecer y afirmar: "No se van a librar tan fácil de mi".