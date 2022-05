Montaner homenajea sus raíces con "Tango"

martes, 24 de mayo de 2022 14:53

Con más de 30 años de carrera, Ricardo Montaner se propuso cumplir la promesa que le hizo a su abuelo y a su padre: grabar un disco para homenajear sus raíces argentinas. Y así, nació Tango, su último álbum de estudio que ya está disponible en todas las plataformas y será presentado este martes en el marco de un evento muy especial.

El lugar elegido es Café de los Angelitos, el icónico restaurante ubicado sobre la avenida Rivadavia 2100, que ocupa un lugar central en la historia del tango. Al ritmo del 2x4, el cantautor estará al frente de una noche única, en la que habrá una alfombra roja, un cóctel para los invitados y, por supuesto, un show de música en vivo. Pero además, quienes no puedan disfrutar el lanzamiento de manera presencial, lo podrán hacer vía streaming.

Entusiasmado por este proyecto, hace algunas semanas Montaner presentó el primer corte de difusión, su versión de El día que me quieras, uno de los temas más populares de Carlos Gardel. "'El día que me quieras' es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad", declaró el destacado artista que ,a pesar de haber crecido en el Caribe y desde allí haber conquistado los cuatro puntos cardinales, el Sur siguió marcando para él un pulso de emoción en la memoria de sus mayores.

Además, en los shows que dio en el Luna Park a fines de abril interpretó Nostalgias y La última copa y explicó las razones por las que encaró este nuevo desafío. "Siento que estoy volviendo a mis raíces. Todas las canciones tienen que ver con mi niñez, con lo que me identifica, con el ADN", expresó con emoción el artista oriundo de Valentín Alsina.

Por otra parte, este año Montaner va a pasar mucho tiempo en nuestro país. Por un lado, porque vuelve a ser jurado de La Voz Argentina, junto a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y sus hijos Mau y Ricky, pero además, dadas las repercusiones que tuvieron sus conciertos del 23 y el 24 de abril, sumó una nueva fecha en el Luna Park para el 24 de septiembre, cuyas entradas están a la venta a través de Ticket Portal.