Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 23 de mayo de 2022 00:00

Confusión, dolor y revuelo se vivirá por estos días en la novela turca "Bir Zamanlar Cukurova", conocida en Argentina como Züleyha. La ficción de las tardes de Telefe atraviesa una situación en la que uno de sus personajes lucha entre la vida y la muerte. Se trata de Ümit quien en el capítulo de este viernes tuvo una fuerte discusión con Demir tras saber que ella fue pareja de Fikret.

Luego ella discutió con este último quien le avisó que abandonaba la venganza y se iba con la mujer que amaba: Müjgan. Sin embargo Ümit desbordada por ser la única víctima de su venganza, le pidió a los gritos que hablara con Demir para contarle que ella lo ama y en ese momento cayó por las escaleras. Producto de esto, Fikret igual huyó mientras que Demir fue detenido como responsable del hecho y le imputaron intento de homicidio.

En el capítulo de este lunes, Ali Rahmet le contará a Sevda que se ve confundido por lo que le ocurrió a la doctora y no entiende quién le pudo hacer eso. "Usted dice que no fue Demir pero se lo llevaron detenido", dirá el señor Fekeli a lo que Sevda le responderá: "Demir no es. Él me contó que ese día habló con Ümit, habló con ella y después vino a hablar conmigo y contarme todo. Me dijo que le gritó y le dijo que se tenía que ir de Cukurova, pero no la tocó. Si le hubiera hecho algo me lo hubiera contado".

Más allá de quien fue, Sevda quiere permanecer durante todo este periodo al lado de su hija. Sin embargo Ali Rahmet le recomendará que se vaya, que no se quede a su lado para evitar problemas con Demir y Züleyha. "No voy a dejar a mi hija hasta que abra los ojos", subrayará ella a lo que Fekeli le dirá: "si es su madre se que nada la detendrá pero debe considerar algo, que cuando ella despierte todo será más duro".

Sevda se verá confundida entre lo que siente por su hija pero también por Demir y Züleyha. Ante esto, Ali Rahmet le agregará: "cuando Ümit despierte se sentirá desconcertada. No se preocupe, le pediré a Batiyar que la cuide. Él nos notificará sobre todo. Piense bien en Züleyha, piense en la paz de Züleyha. Es lo mejor por el momento".

Más tarde el Fekeli llegará a la mansión y se encontrará con una carta que le dejó Müjgan. Ella se fue con Fikret y no se despidió de nadie, y eso será visto por él como una traición. En la carta, la doctora escribió: "eres la única persona que me comprende, me valor y protege. Por eso es muy difícil para mi escribir esto. Quisiera que no fuera así. Ojalá pudiéramos vivir bajo el mismo techo pero no se puede. Se que vas a enojarte y no quieras volver a verme pero tengo que irme de Cukurova. No sabes lo que me duele irme de acá sin despedirme... pero de haberte pedido permiso no lo hubieras permitido que me fuera... acá siento que no respiro, lo hago para concretar una nueva vida con mi hijo y Fikret... una vez que nos instalemos podrás ir a visitarnos".

Lejos de todos y de todo, Müjgan hablará con el doctor de la guardia del hospital quien le contará que Ümit está grave y apuntará toda la responsabilidad sobre Fikret. "Atacaron a Ümit en su casa, está grave, tiene trauma cerebral y está muy delicada. Está en cuidados intensivos", comenzará explicando.

Luego agregará: "según la policía es Demir y lo arrestaron y llevaron a la prisión pero mi tío no cree que haya sido Demir sino Fikret. Él está casi seguro de eso. Nadie ha visto a Fikret, se fue... si estás con él ten mucho cuidado. Fikret es casi como mi hermano pero este hombre no es él... si estas con él cuidate mucho".

Finalmente Fikret irá al banco para sacar dinero que le permita vivir con Ümit pero verá que su tío le vació la cuenta y lo dejó sin nada de dinero. "Ali Rahmet Fekeli sacó todo el dinero de esa cuenta y la cerró", le dirá el banquero.