Soñar Contigo: la ficción hecha ilustraciones que atrapa a los fans

lunes, 23 de mayo de 2022 00:00

Si algo tiene la serie "Erkenci Kus", que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo", es que hace volar a los fans en una historia de amor simple y sin argumentos violentos. La comedia romántica, que conquista la audiencia de lunes a domingos por Telefe, tiene como protagonistas a Can y Sanem.

Él es un fotógrafo aventurero que se hace cargo de la agencia publicitaria de su padre, Fikri Harika, y allí conoce a Sanem. Ella es una joven soñadora, que quiere ser escritora y que se enamora de él casi sin darse cuenta. Ambos desafían a todos al ponerse de novios y eso les trae algunas complicaciones, especialmente con los padres de ella que son muy conservadores.

La trama conquistó a la audiencia en Turquía y en cada país que se emitió donde recibió distintos nombres. En España se la conoció como "Pájaro Soñador" mientras que en otros países europeos recibió el nombre de "Early Bird" y "Day dreamer". Más allá de esto, algo unió a todos y fue la historia de amor que no estuvo atravesada por el sexo pero si por la alta tensión sexual entre los dos.

Precisamente gracias a esta historia, Can Yaman y Demet Özdemir que dieron vida a Can y Sanem en la ficción, alcanzaron reconocimiento internacional. Y tal fue la repercusión del público que los seguidores no sólo crearon grupos de fans en todo el mundo sino que se animaron a retratar las escenas más simbólicas de la serie en caricaturas.

Así fue como a las redes sociales oficiales llegaron escenas de la novela en ilustraciones que guardan una gran fidelidad con el espíritu de la historia. En la cuenta oficial de Instagram de la novela compartieron esas imágenes y las acompañaron con posteos de reconocimiento y felicitaciones para su autora.

La mayoría de estas imágenes responden a escenas de la última etapa de la novela, donde Sanem ya es una mujer más madura, donde sus padres ya no la limitan, mientras que él es más aventurero y "albatros".

Las ilustraciones digitales fueron hechas por la artista Nune Martínez quien se define en Instagram como "ilustradora de nacimiento, portadista declarada y soñadora cuando me despisto". La joven es de España y en la red social expresó que fue admiradora de esta ficción.

Mirá las imágenes que compartieron de manera oficial: