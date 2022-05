Soledad Pastorutti habló de la picante versión de que dio el portazo al after party del Martín Fierro

domingo, 22 de mayo de 2022 00:00

Una llamativa versión comenzó a circular en los medios, luego de que se conoció el evento after party que hubo tras el final de los Premios Martín Fierro. Según remarcaron Soledad Pastorutti se habría marchado por los sucesos espantosos que sucedieron allí. La cantante salió a contar su versión de los hechos.

“Solo paso por acá indignada con lo que se dice de mí”, empezó diciendo la cantante en Twitter. “Con lo que me gustan las fiestas. Que poco me conocen, eh?”, lanzó, divertida, junto a una foto en la que aparece sacando la lengua junto a Lizy Tagliani y compañeros de La Peña de Morfi y La Voz Argentina, ciclos que ganaron en la noche de Aptra.

Además, capturó una nota en la que dicen que ella habría preferido no ir al after, la cantante escribió: "solo paso por acá indignada con lo que se dice de mi … con lo que me gustan las fiestas Que poco me conocen he?".

Estefi Berardi contó en Mañanísima cuál habría sido la reacción de Soledad Pastorutti al ir a la alocada fiesta post Martín Fierro. “Me enteré que Soledad Pastorutti entró a la fiesta post Martín Fierro pero cuando vio ese zoológico dio media vuelta y se fue”, contó.

“Estaba de la mano con el marido y dijo ‘acá no me meto’ y se fue, llegó se arrepintió y se fue”, remarcó Berdardi. Y agregó que en el after se vivieron momentos sorprendentes. "Se chaparon todos con todos en el after party, pero estaban jugando, jugaban a chaparse chicas con chicas, chicos con chicos y así”, destacó otros de los periodistas.