Fugitiva: con Tahir y Nefes separados, así avanza la novela esta semana por Telefe

domingo, 22 de mayo de 2022 00:00

Un plan, un escape y el dolor del rechazo. "Sen anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva", tendrá momentos de drama, amor y dolor esta semana.

Con Vedat internado en grave estado, la historia de Nefes y Tahir transitará momentos en los que la resignación los llevará a estar más separados que lo que provoca la cárcel misma. Si bien el amor los une, hay muchos factores que los separa y eso hará que la pareja no pueda ser feliz.

Esta semana, tras escuchar el rotundo rechazo de Saniye, Nefes decidirá irse de la casa junto a Yigit. En la cama de matrimonio, y junto al oro que le regalaron en la boda, dejará una carta destinada a la familia Kaleli. Será Mustafá el dedicado a llerla a todos. La misma comenará: "Quería empezar así, mi querida familia. Mi querida familia, que lindo poder decir... te dí... lo siento mucho... mil gracias por todo lo que me han dado. Gracias mil veces. La señora Saniye tiene razón. Mientras Vedat siga vivo, siempre me seguirá. Tiene razón, si vive o muere, será un problema..."

Por otro lado, Tahir se enfrentará al desafío de estar preso por intentar asesinar a Vedat. Pero tendrá un plan para safar de la cárcel y lo pondrá en práctica aprovechando la confianza que su amigo Ali depositará en él. En el momento que sea trasladado al juzgado escapará por el bosque y se ocultará evitando cualquier posibilidad de que lo encuentren.

Paralelamente, sin dinero Nefes encontrará refugio en una combi abandonada donde se protegerá de la noche fría y la intensa lluvia. Allí, mientras Yigit duerme, aprovechará a expresar lo que siente a través de la escritura: "No comí nada más que 3 rebanadas de pan en todo el día pero no tengo hambre. Mi única hambre es por tí. Solo tengo sed de tí. Estoy haciendo lo que siempre me dices mi amor. Sólo estoy pensando en nuestra casa. Nos encontraremos algún día, en algún lugar".

Esa combi se convertirá en esa casa que tanto necesita y junto al niño vivirán una verdadera aventura, donde no faltarán los recuerdos pero también el miedo y la emoción.

En este contexto, nuevos personajes se sumarán a la ficción pero también una trama aún más dura y fuerte: la trata de mujeres.

A todo esto, ¿qué pasó con Vedat? Habrá que estar atentos a los capítulos que se vienen.