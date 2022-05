Romina Gaetani habló de Facundo Arana: "Me dijo que me cag* a trompadas"

sábado, 21 de mayo de 2022 00:00

En las últimas horas, Romina Gaetani fue invitada a LAM donde habló de su carrera y una obra en particular que la tuvo como una de las protagonistas, la novela policial Noche y Día. En ese escenario, reveló detalles de su relación con Facundo Aranda y sacó a la luz fuertes frases que el actor le habría dicho.

"El tuvo actos violentos conmigo dentro de la novela, había griterío y palabras que no están buenas que te digan", empezó a narrar Romina, ante la atenta palabra de quienes estaban en el piso.

Dentro de la violencia verbal que habría sufrido de parte del reconocido artista, Gaetani también dio detalles de una de las veces en las que habría recibido ese tipo de maltrato por parte de Arana.

"Me encanta la pareja que hicimos y no tendría problema en volver a grabar, pero estaba realmente en una, no estaba bien... Cuando yo saqué un videoclip que habla de la adicción indirectamente, en realidad lo hago sobre amor. y digo que pena que no pudo ver Facundo la obra, por eso se lo envie por celular y el focalizó en una palabra que era falopa...", indicó la artista explicando la situación previa.

Y agregó: "no era ni puta ni falopera como el dice". Hasta el momento, Facundo Arana no se expresó sobre lo que dijo Gaetani.