Hercai: la Sultana abandonó la ficción y Ebru Sahin la despidió en las redes

sábado, 21 de mayo de 2022 00:00

Fue uno de los personajes que tuvo presencia desde el primer capítulo de Hercai y si bien al principio tuvo un importante peso, con el avance de la trama su lugar se fue diluyendo. La Sultana Aslanbey, quien en la historia interpretó a la madre de Gönul, abandonó la novela turca esta semana por la pantalla de Telefe y cerró un ciclo de la serie.

La actriz que se puso en la piel de la Sultana fue Gülçin Santircioglu y le tocó estar en el rol de la nuera de la villana Azize (Ayda Aksel). Fue una mujer que sufrió las maldades de la matriarca de la familia hasta el punto de desconocer la existencia de su propio hijo Aalan Aslanbey, a quien le dijeron que estaba muerto.

La salida de este personaje no fue trágica sino que dejó la historia abierta a un posible regreso. El adiós de la Sultana se dio después de la muerte de Aslan Aslanbey y la necesidad de vivir el duelo en paz. Según publicó la prensa turca, con la muerte y desaparición de Aslan, los guionistas encontraron un motivo para la marcha de Gülçin que ya había manifestado que quería dejar la ficción y había que encontrar la forma.

En la trama no volverá y la actriz que la interpretó ya se despidió de sus compañeros en las redes sociales. "Mis queridos, los quiero muchísimo", escribió en Instagram al momento de despedirse y junto al texto compartió una foto donde se la ve abrazada a algunas de las actrices del elenco entre ellas Ebru Sahin, la protagonista que interpretó a Reyyan.

Precisamente esta última actriz fue quien la despidió en su historia de Instagram con un mensaje: "Eres un jardín de flores, eres de mil y un colores, eres una mujer muy, muy especial. Mis mejores deseos y los más sinceros sentimientos están contigo. Espéranos con buenos recuerdos, encontrémonos con sentimientos de paz en lugares muy hermosos...".

La despedida dentro de la ficción

En el capítulo que se vio el lunes pasado, la Sultana le informó a Gönul que se iba de la mansión Aslanbey para atravesar el duelo por la muerte de Aslan. "Te quedarás acá y serás la señora de esta casa, como te lo mereces hija", le pidió a su hija y luego le agregó: "ésta es tu casa, además no me estoy yendo para siempre. Encontraré sanación y volveré. Si te vas conmigo no tendremos un techo donde regresar... tengo que estar sola por un tiempo. No tengas miedo porque no me haré ningún daño. Al contrario, me haré más fuerte y volveré. Por favor, déjame ir y sanar mis heridas".

Luego enfrentó a Azize con una verdad que ocultó siempre: "usted mató a mi hijo pero hay algo que no sabe, yo también maté al suyo. El día de aquel accidente, al que sobrevivimos Elif y yo, su hijo Hamet me suplicó una y otra vez, me pidió, que los salvara. Todo lo que escuchaba era a su hijo pedir ayuda y al auto estallando. No me detuve y me alejé. Pagué eso con la muerte de mi hijo y lo hice 2 veces. Dios me pasó la cuenta por el hombre que tanto me torturó y por supuesto a usted Dios no la va a ignorar".