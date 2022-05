Flor Peña le envió una foto íntima a la pediatra de su hijo: "tengo chats muy..."

sábado, 21 de mayo de 2022 00:00

En su programa "La Put* Ama", en América, Florencia Peña reveló un dato que sorprendió a más de uno y provocó comentarios en redes sociales. Siendo una de las figuras de Divas Play, la red social con contenido para adultos, Florencia reveló que le envió una foto "íntima" al pediatra de su hijo.

“Les quiero contar que me pasó algo tremendo. Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelot… en el teléfono que tengo que empezar a eliminar. Yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama ‘Divorciadas con hijes’ y nos mandamos un montón de cositas”, comenzó diciendo.

Y agregó: "Pasó que María Ester o María del Carmen, porque soy muy mala con los nombres, la pediatra del nene más chiquito, me pide la foto de la credencial. Y a mí me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, y le mando una foto de la cola de uno que se iba a comer una amiga mía”, agregó Flor.

A modo de broma y riéndose de la situación, Peña le mandó un mensaje en vivo a la médica: "Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”. Y finalizó: "A la doctora le dije ‘si todavía no vio el cul…, bueno, disfrútelo’”.

Tras el estreno de su programa, el pasado 10 de mayo, Florencia recibió cientos de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, ya que catalogaron la nueva propuesta de la conductora como "Vergüenza ajena".

“En América hay gente que dice que si ella quería hacer esto que abra su propio canal de YouTube”, reveló. “Lo que molestó es el sinsentido de las formas. Quién se va a asustar que alguien diga la palabra tal. El tema es que no tenía sentido. Acá se habla de un resultado. Soy un gran admirador de Florencia, es gigante y magnética en el escenario. Acá lo que pasaba es que era el chiste por el chiste mismo”, había revelado Rodrigo Lussich.