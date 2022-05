Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 20 de mayo de 2022 00:00

La muerte sobrevolará en la novela turca "Bir Zamanlar Cukurova", que en Argentina es conocida como "Züleyha". La ficción de las tardes de Telefe transita momentos en los que el engaño y la mentira se conjugan con el amor y el odio.

En el capítulo de este jueves, Ümit quedó expuesta ante Fekeli que la vio cuando filmaba a Fikret hablando con Züleyha. A partir de esto Fikret se enojó con Ümit y la culpó de todo lo que está pasando.

En el capítulo de este viernes, Fikret reunirá con Müjgan a quien le confesará: "no se quien soy, me perdí a mi mismo, ya no me reconozco. Estoy muy cansado... mi tío me pidió que me fuera a Alemania, quiere borrarme del mapa por completo. ¡Qué clase de tío quiere ver a su sobrino lejos!". Ante esto, Müjgan le propondrá irse juntos a otro lugar para "empezar una vida juntos desde cero".

En el capítulo de este viernes, Ali Rahmet irá a hablar con Demir para contarle quién es Ümit. "Ya no tengo ningún sobrino llamado Fikret, lo saque de mi corazón, de mi familia", comenzará advirtiendo Fekeli a Yaman. Luego agregará: "he venido para ponerte de sobreaviso. Quiero que tengas mucho cuidado con la doctora Ümit. Estoy enterado de lo que pasa con ella. Se que tienes una relación amorosa con Ümit".

Al escuchar estas palabras, Demir se verá sorprendido por lo que él sabe. "Esto es Cukurova y los muros están hechos de cristal. Se puede ver a través de ellos. Me enteré que ella era la novia de Fikret en Alemania. Fikret y ella han estado trabajando juntos para destruirte. Debes tener mucho cuidado", advertirá.

Tras conocer esto, Demir irá a la casa de Ümit para plantearle lo que sabe y luego se lo contará a Sevda. "La idea de que se acercara a mi fue de Fikret, todo fue orquestado por ambos y yo lamentándome por la relación", dirá Demir a Sevda y luego agregará: "Fekeli me lo dijo, me dijo que fue a Amburgo a investigar a Fikret y ahí lo advirtió y me contó todo".

"Fui a pedirle una explicación y le dije que se fuera de Cukurova de inmediato sino la iba a sacar. Si sigue quitándonos tranquilidad no se qué puede pasar", advertirá.

Tras este escenario, Ümit increpará a Fikret a quien culpará de todo lo malo que le está pasando pero sobre todo de que Demir ya no quiera verla. Luego le pedirá que antes de que él huya con Müjgan hable con Demir: "Escuché que te vas con tu amante. Si no lo supiera, ¿no me lo ibas a decir?, ¿no pensabas decirme nada?, ¿qué hay de mi?, ¿has pensado que pasara conmigo?".

"El amor es tan bonito que te hace disuadir de tu venganza.... pensé que tu y yo íbamos a hacer la vida de Demir miserable, que íbamos a destruirlo. ¿Qué paso?, ¿te rendiste?. No te vas a ir, no me puedes dejar sola contra Demir", lanzará ella recriminándole todo lo que él tramó. "Ha sido tu culpa perder a Demir e involucrar a mi madre", dirá llorando y luego le pedirá: "dile que tu me metiste en esto, dile que en serio lo amo, que lo quiero de verdad".

En medio de la discusión, ella caerá rodando por las escaleras y quedará en grave estado. Por este hecho, la policía buscará a Demir como el culpable de intento de homicidio.