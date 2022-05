Hercai, avance del capítulo de este viernes

viernes, 20 de mayo de 2022 00:00

Reyyan logró sobrevivir al intento de asesinato de Füsun y ahora un nuevo capítulo se abre en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La mujer Aslanbey quiso matar a la joven a través de golosinas envenenadas sin embargo Azize llegó justo a tiempo para salvarla.

Sin embargo el veneno consiguió matar a uno de los bebés que espera la chica Sadoglu. En el hospital la familia se enteró que estaba embarazada de gemelos y que uno de los pequeños logró salvarse gracias a la poción natural que tomó de la mano de Azize. En este contexto, Reyyan aún no sabe que eran 2 los bebés que esperaba en su embarazo.

En el capítulo de este viernes, Zehra le pedirá a Reyyan y Miran que se vayan a vivir a la mansión Sadoglu para estar más protegida y acompañada. Sin embargo ella no querrá irse de la cabaña en la que vive con su esposo. Ante esto, Hazar se sumará a la decisión de su hija y la apoyará. "Miran cuidará de ella", le dirá él y agregará: "no hay nada que temer, ustedes hagan lo que quieran".

Tras este escenario, Füsun irá al hospital para meter veneno en la familia Sadoglu contra Azize. Al encuentro de ella saldrá Nasuh quien escuchará sus palabras. "Gracias a dios Azize no pudo hacerlo esta vez. Si uno piensa en todo el mal que ha hecho... como conozco sus amenazas sé que pudo ser ella. Se lo advertí a Miran. No dudo que fue ella", le dirá.

Sin embargo Nasuh no le creerá y la frenará: "señora Füsun, mi nieta está embarazada fue un susto pero ya está bien. No hable de esa manera ni confunda a Miran, no revuelva la herida".

Dentro del hospital, Miran se verá desbordado por todo lo que está viviendo y comprenderá cómo es el amor de un padre tras perder a su hijo. "Entendí todo porque habría dado mi vida sin dudarlo para que él viviera. Aunque no pude tocarlo ni verlo, hubiera dado mi vida, sin dudarlo pero él ya no está", lamentará el joven frente a Hazar.

Luego Miran se culpará por la muerte de su bebé. Envuelto en lágrimas lanzará: "fue un error, culpa mía, si no los hubiera dejado solo tal vez él estaría ahora vivo. Fue mi error". Sin embargo su padre lo consolará y ambos se unirán en un abrazo.

Por otro lado, Yaren llegará a la mansión Sadoglu y será recibida con alegría por su madre, Handan. Sin embargo el festejo que ésta haga con sus palabras caerán muy mal en la joven. Llorando le contará a su madre que vive un verdadero infierno en la mansión Aslanbey, especialmente de la mano de Gönul. "Yo sufriendo en la casa de otra gente y tu burlandose de mi. Señora, ¿a caso usted es mi madre?", le dirá.

"Ella misma se declaró reina de la mansión y me está haciendo sufrir. Me tomó del brazo y trató de sacarme de la casa muchas veces", denunciará Yaren a su madre y a su hermano quien no creerá la imagen que está dando ella de la hija de la Sultana.