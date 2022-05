Fugitiva: la venganza de Tahir, cansado de la maldad de Vedat

viernes, 20 de mayo de 2022 00:46

Primero fue Nefes y Yigit, luego sus hermanos y su nuera. Finalmente su madre. Tahir se cansó de la maldad de Vedat. En más de una ocasión intentó asesinarlo pero no se animó porque no es un asesino. Sin embargo ahora no le perdonará la vida. "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como Fugitiva, transita momentos en los que la venganza sigue imperando en la trama.

Es que la maldad de Vedat ya se convierte en imperdonable y quien decidirá tomar la posta será Tahir. El joven Kaleli se cansó de ver sufrir a los suyos por culpa de él, e incluso padecer él mismo ese dolor con sus seres queridos. El punto límite fue ver a Nefes presa por querer hacerle sufrir en carne propia lo que ella padeció durante los 8 años que vivieron juntos.

"No fui capaz de matarlo, tendría que haberlo matado", dijo esta semana Tahir tras ver a su amada siendo trasladada a la cárcel junto a Asiye, Mercan, Nazar y Berrak. Por ir las 5 a la cárcel él se sintió culpable y juró no dejar pasar la próxima vez que Vedat haga una maldad. Y esa oportunidad se dará ahora.

En el capítulo de este viernes, Vedat hará vivir otra vez un infierno a Nefes cuando la sorprenda en el departamento que Tahir alquiló. Allí colocará grandes afiches con una foto de la pareja en el pasado y con aerosol rojo escribirá "Nefes y Vedat" junto a un corazón. Luego mostrará todo el demonio que guarda dentro de él, lo que llenará de miedo y dolor a la madre de Yigit.

Precisamente esto será el desencadenante de la reacción de Tahir que se mostrará decidido a matar a Vedat. "Le dije a mi hijo que no te acercarías a mi casa", lanzará Tahir en el capítulo que se verá este viernes por Telefe. Luego sacará un arma y no dudará en apuntarle al pecho. Sin embargo Vedat no le tendrá miedo y lo desafiará: "los dos sabemos muy bien que no puedes disparar".

Cuando estén frente a frente, con el revólver de por medio, pasarán varios recuerdos por la mente de Tahir. El primero será el día que Mustafá le hizo cavar la fosa a Vedat, luego el día que Nefes le confesó por qué lo secuestró, y la ocasión en la que aquel le disparó por la espalda a su amada.

Esta decisión que tome será determinante para el futuro y lo llevará directamente a la cárcel... ¿qué pasará?, ¿matará a Vedat?, ¿qué hará ahora Nefes? Todo se verá en el capítulo de este viernes en Fugitiva.