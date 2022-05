"Duele muchísimo", Zaira Nara habló sobre los rumores de infidelidad

viernes, 20 de mayo de 2022 12:20

Desde que se hizo pública su crisis matrimonial con Jakob Von Plessen, Zaira Nara decidió guardar silencio para preservar a Malaika y Viggo, los hijos que tienen en común. Sin embargo, luego de que señalaran a su colega Jimena Buttigliengo como amante del empresario, la modelo decidió aclarar cuál es su situación amorosa.

"Desde chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice. Prefiero mantenerme al margen", explicó la hermana menor de Wanda Nara en un mensaje que le envió a la periodista Pía Shaw. "Tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo. Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire", sumo, sin desmentir la crisis de pareja.

Además, aseguró que, a pesar de que pasa mucho tiempo en el departamento de avenida Del Libertador de su hermana, siguen compartiendo el mismo techo con el padre de sus hijos. "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París", insistió.

"Justo la chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana. Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme", dijo en referencia a las versiones que le adjudicaban a su marido una relación paralela con Buttigliengo. Y concluyó, contundente: "Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre".

Días atrás, Jimena se había encargado de desmentir los rumores a través de las redes. "Cuando te despertás en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mÍ y mi nombre en mi país (Argentina)", escribió en su cuenta de Instagram. Y no dudó en dedicarle un mensaje a su colega: "Zaira Nara, no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida a Jakob".