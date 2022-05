Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 2 de mayo de 2022 00:00

Con importantes giros en la historia, "Bir Zamanlar Cukurova", llamada en Argentina "Züleyha" avanza a paso firme para el final de la Tercera Temporada. Día a día la novela va teniendo importantes giros y la trama atrapa a los espectadores por Telefe.

En el capítulo del viernes pasado, Fekeli se enteró que Fikret fue quien colocó las bombas en la planta lactea de los Yaman. Fue después de conocer su escondite, donde además había una gran cantidad de pruebas que incriminan a su sobrino con todas las maniobras sucias contra Demir.

Por otro lado, Demir descubrió que Züleyha con Sevda habían ido a investigar el pasado de su padre, Adnan Yaman, y que habían descubierto que tuvo una vida paralela. Eso lo enfureció pero luego entendió que ella hizo todo para protegerlo.

En el capítulo de este lunes, Demir verá cómo todo el pueblo habla de su padre, después de que Fikret escribió en el periódico una carta abierta contando que es el hijo de Adnan Yaman. Los vecinos del lugar hablarán entre sí: "dice que no quiere dinero ni su inmundo apellido. Cukurova se va a convertir en un infierno. El corazón del señor Fekeli no resistió, seguro debió haberlo leído".

En el hospital, Ali Rahmet quedará internado en grave estado después de descompensarse. El hombre sufrió un paro cardíaco tras enterarse que Fikret sigue adelante con su venganza. Cuando su sobrino conozca lo ocurrido irá directo a verlo pero allá se encontrará con Cetin que lo increpará y culpará por lo ocurrido.

"El señor Fekeli está acá por tí. ¿Estás feliz, feliz de haber declarado a todo Cuckurova de tu venganza?. Le partiste el corazón... Fíjate en lo que dices. Él te trató como su hijo, te dio todo y mira lo que hiciste", dirá el ex empleado de Yilmaz.

Ante estas palabras y frente a Ümit, el joven reconocerá hasta dónde está llegando con su venganza: "arruiné todo, arruiné a Müjgan y arruiné a mi tío... Demir me provocó, le di la carta que Adnan Yaman le envió a mi madre y no le importó... le dije que si aceptaba que era mi hermano todo terminaría pero no quiso hacerlo. Fue un impulso y no me dejó otra opción. Nunca pensé que afectaría a mi tío. Si algo le pasa a mi tío no me lo voy a poder perdonar".

Luego, su tía le entregará una carta que lo desconcertará y lo llenará de ira. En ese escrito, alcanzará a leer lo que su madre le escribió a Lütfiye: "entiéndeme hermana, no me juzgues de mi relación con Demir Yaman. Entiendo que pienses que lo que hago está mal. No espero que apruebes la relación entre una mujer y un hombre casado".

Tras leer esto, su tía Lütfiye le aclarará: "tu madre tuvo un amorío con Adnan Yaman... deben haber 10 cartas iguales que ésas. Sólo a mi me las compartió, me escribía para decirme lo feliz que era con Adnan Yaman... tu madre lo amaba".