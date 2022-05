Nazarena Vélez contó como hizo para superar su problema con las adicciones

lunes, 2 de mayo de 2022 00:00

Nazarena Vélez esta contenta con su nuevo trabajo como panelista en LAM y por la familia que logró consolidar junto a Santiago Caamalo, este es el presente que vive en este 2022.

La actriz recordó su pasado doloroso y marcado por su adicción a las anfetaminas. Cada vez que tiene la oportunidad, Nazarena cuenta su experiencia para concientizar sobre las problemáticas de los consumos.

Se mostró arrepentida y admitió que durante su adolescencia hizo muchas cosas que de las cuales prefiere no hablar. Sin embargo, aprendió a perdonar el año que se hizo a si misma.

"Me veo y recuerdo cosas de sacada, veo a esa de 25 loca, con compasión y digo bueno, hice lo que pude, era una mina sola, criando a sus hijos, intoxicando su cuerpo, tratando de agradar y de laburar", comenzó contando Vélez.

"Y la presión de los hijos, del laburo, más mi carácter que soy completamente verborrágica, sanguínea, casi tana, me hizo cometer un montón de errores. Pero me perdono, hice lo que pude y nunca desde el lado de la maldad. La pasaba horrible, la he pasado mal muchas veces de manera innecesaria", admitió Nazarena en diálogo con Caras.

Sobre su consumo problemático remarcó: "cuando me estuve por morir, la verdad es que no fui muy inteligente. Me dio un pre infarto por las anfetaminas, quizás hoy las seguiría tomando porque la presión del afuera es tan grande... Yo estuve a punto de morirme y dije '¿en serio soy una mina que lucha y habla de sus hijos y los voy a dejar solos sólo por gustar?'", explicó.

Y agregó: "si lo más importante son mis hijos, me iba a morir y los iba a dejar solos y ahí dije "querete, empezá a aceptar'. Me empecé a mirar con compasión, no me quiero morir, tengo tres hijos que quise traer al mundo".

Además, subrayó que "me arraigué a la vida, al acá, al ahora, a cuidarme, a quererme, a aceptarme. Pero fue un proceso que realmente vino después de ese golpe. Casi me internan tres meses por las adicciones a las anfetaminas y cuando miré a mi lado y vi a mis tres hijos dije "que discurso raro el mío', porque siempre dije que hacía todo por mis hijos pero por querer entrar en un jean 28 me estaba cagan... en ellos", cerró.