Laurita Fernández contó cuál fue su primer trabajó y asombró a todos

lunes, 2 de mayo de 2022 00:00

La conductora y bailarina Laurita Fernández se encuentra muy feliz con su nuevo trabajo al frente de Bienvenidos a Bordo, en las tardes del Trece y disfruta de su sólida carrera en los medios.

La joven logró su popularidad de la mano de Marcelo Tinelli y poco a poco fue haciendo su camino en lo referido a la conducción. La bailarina se hizo de abajo y si bien trabaja desde temprana edad, resaltó que hubo una época en la que tuvo que buscarse una "changa", para llegar a fin de mes.

"Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo. Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando”, remarcó Laurita en diálogo con TN Show.

Y detalló que "trabajaba de bailarina y no llegaba con la plata a fin de mes. Por eso, empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción”.

La conductora tuvo reconocidas parejas del ambiente, entre ellos: Federico Bal, Nicolás Cabré, Federico Hoppe. Relaciones que la marcaron, pero que hoy decidió dejar atrás, para seguir afianzado su profesión en la televisión.

Laurita está pronto a llegar a los 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en sus posteos se puede ver cada una de las actividades que realiza a diario.