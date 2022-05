Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 2 de mayo de 2022 00:00

Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe transita un camino en el que el dolor abordará a algunos personajes mientras que la alegría dirá presente en otros. Además se seguirán conociendo secretos ocultos pero uno de ellos será el que termine de generar un fuerte cambio en la personalidad de Azize.

En el capítulo de este lunes, Aaron le dirá a la familia Sadoglu que en realidad él no es quien dijo ser y eso alborotará a todos. "Hay algo importante que tengo que decirles, mi familia", comenzará hilando algunas palabras a lo que Handan se mostrará muy preocupada y preguntará si le pasó algo a sus hermanos y padres. Pero en ese momento él aclarará: "ellos no son mi familia. Lamentablemente tuve que mentir sobre ellos. Ninguna de las personas que les presenté está relacionada conmigo... mi madre es la tía de los Aslanbey, Füsun Aslanbey".

Esta declaración generará la bronca de Cihan pero no de Yaren quien ahora verá con otros ojos a su esposo. Es que el joven es único hombre heredero de toda la fortuna Aslanbey y además su "suegra" es quien echó de la mansión a Miran y Reyyan. Pero ¿qué hará cuando se entere que Füsun obligó a Aaron a divorciarse de ella?

Por otro lado, Aslan Aslanbey no superará la gravedad de las quemaduras y pese a todos los intentos médicos morirá en la sala del hospital donde permanecía internado. Afuera de la sala, la Sultana, Gönul y Azize se verán alterada por lo que les diga el médico.

Azize no soportará lo que escuche del médico y decidirá tomar venganza de la peor manera contra los Sadoglu. "No quiero más juegos, no más demoras, no más ocultarse", dirá la mujer y luego ordenará a Mahmut que mate a Hazar sea como sea. "Quiero que arda en el infierno como sucedió conmigo. Quiero que Nasuh enloquezca por su hijo como hice yo. No vuelvas sin darle ese pesar".

"Hay una cosa que quiero que le digas una cosa antes de acabar con él. Le dirás que 'los hijos deben pagar por lo que han hecho sus padres'", señalará Azize a su empleado que está dispuesto a sacrificar su vida para cumplir el objetivo de la matriarca y matar al hijo de Nasuh Sadoglu.

En este contexto, Azize llamará a Nasuh para reunirse con él. "Vamos a hablar Azize, hablemos", dirá el hombre quien enviará a su hijo Hazar que vaya a hacer lo planeado sólo porque él tiene otro compromiso. Sin embargo no sabrá que dejarlo solo es dejarlo en manos de la muerte.

En otro punto del pueblo, Miran y Reyyan serán sorprendidos por Firat y Zeynep ante la pronta llegada del bebé de la pareja. El campo de olivares será decorado con globos y todo tipo de ornamentación para celebrar el hermoso momento.